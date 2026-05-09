चलती ट्रेन में 6 साल की बच्ची से हैवानियत, महिला ने बनाया वीडियो; तब पकड़ा गया दरिंदा
पालरुवी एक्सप्रेस में 6 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का खौफनाक मामला। एक महिला यात्री की सतर्कता और वीडियो की मदद से कोल्लम का 40 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार।
केरल से तमिलनाडु जा रही पालरुवी एक्सप्रेस में अपने दादा के साथ सफर कर रही एक छह साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले में केरल के कोल्लम के रहने वाले 40 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
तीर्थयात्रा से लौट रहा था परिवार
पुनालुर रेलवे पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना गुरुवार तड़के पालरुवी एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में घटी। पीड़ित बच्ची और उसके दादा केरल के एडथुआ चर्च में तीर्थयात्रा के लिए आए हुए थे और वहां से तमिलनाडु के तेनकासी स्थित अपने घर लौट रहे थे। सफर के दौरान बच्ची अपने दादा के साथ डिब्बे के फर्श पर सो रही थी।
आरोपी की शर्मनाक हरकत और महिला यात्री की सतर्कता
अधिकारी के मुताबिक, आरोपी ने फर्श पर गहरी नींद में सो रही बच्ची को वहां से उठाया और अपनी सीट पर ले जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया।
हालांकि, पास की सीट पर बैठी एक सतर्क महिला यात्री की नजर उस पर पड़ गई। महिला ने बिना देरी किए आरोपी की इस घिनौनी हरकत का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत शोर मचा दिया।
फरार होने की कोशिश और गिरफ्तारी
महिला द्वारा शोर मचाए जाने तक ट्रेन तमिलनाडु की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। हंगामा होते देख आरोपी सेनगोट्टई स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर भागने में सफल रहा।
इसके बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए बच्ची और उसके माता-पिता के बयान दर्ज किए। महिला यात्री द्वारा बनाए गए वीडियो से संदिग्ध आरोपी की तस्वीर हासिल की। तस्वीर के आधार पर सघन जांच और तलाश शुरू की।
पॉक्सो (POCSO) और BNS के तहत मामला दर्ज
पुलिस की जांच रंग लाई और शुक्रवार को आरोपी को कोल्लम से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी पेशे से एक पोल्ट्री (मुर्गे की) दुकान पर काम करता है। पुलिस ने उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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