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चलती ट्रेन में 6 साल की बच्ची से हैवानियत, महिला ने बनाया वीडियो; तब पकड़ा गया दरिंदा

Amit Kumar पीटीआई, चेन्नई
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पालरुवी एक्सप्रेस में 6 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का खौफनाक मामला। एक महिला यात्री की सतर्कता और वीडियो की मदद से कोल्लम का 40 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार।

चलती ट्रेन में 6 साल की बच्ची से हैवानियत, महिला ने बनाया वीडियो; तब पकड़ा गया दरिंदा

केरल से तमिलनाडु जा रही पालरुवी एक्सप्रेस में अपने दादा के साथ सफर कर रही एक छह साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले में केरल के कोल्लम के रहने वाले 40 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

तीर्थयात्रा से लौट रहा था परिवार

पुनालुर रेलवे पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना गुरुवार तड़के पालरुवी एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में घटी। पीड़ित बच्ची और उसके दादा केरल के एडथुआ चर्च में तीर्थयात्रा के लिए आए हुए थे और वहां से तमिलनाडु के तेनकासी स्थित अपने घर लौट रहे थे। सफर के दौरान बच्ची अपने दादा के साथ डिब्बे के फर्श पर सो रही थी।

आरोपी की शर्मनाक हरकत और महिला यात्री की सतर्कता

अधिकारी के मुताबिक, आरोपी ने फर्श पर गहरी नींद में सो रही बच्ची को वहां से उठाया और अपनी सीट पर ले जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया।

हालांकि, पास की सीट पर बैठी एक सतर्क महिला यात्री की नजर उस पर पड़ गई। महिला ने बिना देरी किए आरोपी की इस घिनौनी हरकत का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत शोर मचा दिया।

फरार होने की कोशिश और गिरफ्तारी

महिला द्वारा शोर मचाए जाने तक ट्रेन तमिलनाडु की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। हंगामा होते देख आरोपी सेनगोट्टई स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर भागने में सफल रहा।

इसके बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए बच्ची और उसके माता-पिता के बयान दर्ज किए। महिला यात्री द्वारा बनाए गए वीडियो से संदिग्ध आरोपी की तस्वीर हासिल की। तस्वीर के आधार पर सघन जांच और तलाश शुरू की।

पॉक्सो (POCSO) और BNS के तहत मामला दर्ज

पुलिस की जांच रंग लाई और शुक्रवार को आरोपी को कोल्लम से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी पेशे से एक पोल्ट्री (मुर्गे की) दुकान पर काम करता है। पुलिस ने उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

Amit Kumar

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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