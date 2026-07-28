अवैध कब्जे को छिपाने की कोशिश, पीओके में कराए जा रहे चुनाव की भारत ने खोल दी पोल

भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख उसके अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। नई दिल्ली की ओर से कहा गया कि इन केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का अवैध व जबरन कब्जा है।

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में हो रहे चुनावों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बड़ी टिप्पणी की है। मंगलवार को उन्होंने कहा, 'हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों से संबंधित रिपोर्टें देखी हैं। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं, जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे में हैं।' उन्होंने कहा कि यह तथाकथित चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान की ओर से अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों पर पर्दा डालने का दिखावटी प्रयास मात्र है।

रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जारी जनआंदोलन वहां के लोगों के आर्थिक शोषण, उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किए जाने और प्रशासनिक दमन का नतीजा है। बता दें कि पीओके में हुए पहले चरण के चुनाव में सेना समर्थित पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) ने 13 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की है। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सोमवार को हुए पहले चरण के मतदान में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे। बाकी बची चार सीट पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जीत दर्ज की। दोनों पार्टियां केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दल हैं। पीओके की तथाकथित विधानसभा की 45 सीटों के लिए चुनाव 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच तीन चरणों में हो रहे हैं।

पाकिस्तान का अवैध व जबरन कब्जा भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख उसके अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। नई दिल्ली का कहना है कि इन केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का अवैध व जबरन कब्जा है। निर्वाचन आयोग की ओर से मंगलवार को जारी शुरुआती नतीजों के अनुसार, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीएमएल-एन ने 9 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की, जबकि भुट्टो परिवार के नेतृत्व वाली पीपीपी ने 4 सीट जीतीं।