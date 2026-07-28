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अवैध कब्जे को छिपाने की कोशिश, पीओके में कराए जा रहे चुनाव की भारत ने खोल दी पोल

By Niteesh Kumar
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भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख उसके अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। नई दिल्ली की ओर से कहा गया कि इन केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का अवैध व जबरन कब्जा है।

Pakistan-occupied Jammu and Kashmir PoJK election Randhir Jaiswal say so-called voting
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल।

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में हो रहे चुनावों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बड़ी टिप्पणी की है। मंगलवार को उन्होंने कहा, 'हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों से संबंधित रिपोर्टें देखी हैं। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं, जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे में हैं।' उन्होंने कहा कि यह तथाकथित चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान की ओर से अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों पर पर्दा डालने का दिखावटी प्रयास मात्र है।

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रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जारी जनआंदोलन वहां के लोगों के आर्थिक शोषण, उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किए जाने और प्रशासनिक दमन का नतीजा है। बता दें कि पीओके में हुए पहले चरण के चुनाव में सेना समर्थित पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) ने 13 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की है। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सोमवार को हुए पहले चरण के मतदान में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे। बाकी बची चार सीट पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जीत दर्ज की। दोनों पार्टियां केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दल हैं। पीओके की तथाकथित विधानसभा की 45 सीटों के लिए चुनाव 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच तीन चरणों में हो रहे हैं।

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पाकिस्तान का अवैध व जबरन कब्जा

भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख उसके अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। नई दिल्ली का कहना है कि इन केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का अवैध व जबरन कब्जा है। निर्वाचन आयोग की ओर से मंगलवार को जारी शुरुआती नतीजों के अनुसार, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीएमएल-एन ने 9 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की, जबकि भुट्टो परिवार के नेतृत्व वाली पीपीपी ने 4 सीट जीतीं।

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पीपीपी के वरिष्ठ नेता नैयर बुखारी ने 7 सीट पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा, 'हमारी जीती हुई सीट पीएमएल-एन को दे दी गई हैं।' पीपीपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मांग की कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में धांधली के आरोप लगे हैं, वहां जांच पूरी होने तक निर्वाचन आयोग नतीजे घोषित न करे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से हुए। उन्होंने कहा कि केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में हिंसा की घटना हुई।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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