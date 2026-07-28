Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नेपाल की जेल से भागी, भारत पहुंची पाकिस्तानी महिला, त्रिपुरा कोर्ट ने सुनाई सजा

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सजा पाने वाली महिला की पहचान लुईस निघात आर्थर बानो उर्फ निगो, उर्फ निगात बानो के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान के शेखूपुरा जिले की रहने वाली है।

Delhi court sends man, who ferried minor to school, back, to 20 years jail for raping her
नेपाल की जेल से भागी, भारत पहुंची पाकिस्तानी महिला, त्रिपुरा कोर्ट ने सुनाई सजा (FILE PHOTO)

नेपाल की जेल से भागकर बिना वैध दस्तावेजों के भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली 65 साल की एक पाकिस्तानी महिला को त्रिपुरा की एक अदालत ने सोमवार को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा पाने वाली महिला की पहचान लुईस निघात आर्थर बानो उर्फ निगो, उर्फ निगात बानो के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान के शेखूपुरा जिले की रहने वाली है।

ये भी पढ़ें:‘चीन के पैसे से समोसा, पाकिस्तान के पैसे से चाय... ये अब नहीं चलने वाला’

फर्जी पहचान के साथ पकड़ी गई थी महिला

गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) ने 11 अक्टूबर 2025 को दक्षिण त्रिपुरा जिले के सब्रूम रेलवे स्टेशन से महिला को हिरासत में लिया था।

पूछताछ के दौरान महिला ने पहले अपनी फर्जी पहचान बताई, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि वह पाकिस्तानी नागरिक है और नेपाल की जेल से भागकर भारत पहुंची थी।

सब्रूम पुलिस स्टेशन में महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 61(2), 143(2), 249(C) और विदेशी अधिनियम की धारा 14(C) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 31 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी।

ये भी पढ़ें:'जैसे पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों' धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भड़का विपक्ष

अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी नागरिक को भी सजा

एक अन्य मामले में, असम के कछार में सिलहट-कालीगंज सीमा के जरिए त्रिपुरा में अवैध रूप से घुसे 29 साल के बांग्लादेशी नागरिक को भी सोमवार को अदालत ने एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी की पहचान बांग्लादेश के सिलहट जिले के रहने वाले रतन बैष्णव के रूप में हुई है। वह त्रिपुरा में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर रहा था।

ये भी पढ़ें:भारत जैसा दुश्मन…PoK में प्रदर्शनकारियों की हत्या पर क्या बोले पाक रक्षा मंत्री?

उसे 10 दिसंबर 2025 को उत्तर त्रिपुरा जिले के चांदपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ चुराईबारी पुलिस स्टेशन में अप्रवासन और विदेशी अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने 31 दिसंबर 2025 को चार्जशीट दाखिल की थी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Pakistan Nepal
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।