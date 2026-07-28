सजा पाने वाली महिला की पहचान लुईस निघात आर्थर बानो उर्फ निगो, उर्फ निगात बानो के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान के शेखूपुरा जिले की रहने वाली है।

नेपाल की जेल से भागी, भारत पहुंची पाकिस्तानी महिला, त्रिपुरा कोर्ट ने सुनाई सजा (FILE PHOTO)

नेपाल की जेल से भागकर बिना वैध दस्तावेजों के भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली 65 साल की एक पाकिस्तानी महिला को त्रिपुरा की एक अदालत ने सोमवार को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा पाने वाली महिला की पहचान लुईस निघात आर्थर बानो उर्फ निगो, उर्फ निगात बानो के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान के शेखूपुरा जिले की रहने वाली है।

फर्जी पहचान के साथ पकड़ी गई थी महिला गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) ने 11 अक्टूबर 2025 को दक्षिण त्रिपुरा जिले के सब्रूम रेलवे स्टेशन से महिला को हिरासत में लिया था।

पूछताछ के दौरान महिला ने पहले अपनी फर्जी पहचान बताई, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि वह पाकिस्तानी नागरिक है और नेपाल की जेल से भागकर भारत पहुंची थी।

सब्रूम पुलिस स्टेशन में महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 61(2), 143(2), 249(C) और विदेशी अधिनियम की धारा 14(C) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 31 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी।

अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी नागरिक को भी सजा एक अन्य मामले में, असम के कछार में सिलहट-कालीगंज सीमा के जरिए त्रिपुरा में अवैध रूप से घुसे 29 साल के बांग्लादेशी नागरिक को भी सोमवार को अदालत ने एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी की पहचान बांग्लादेश के सिलहट जिले के रहने वाले रतन बैष्णव के रूप में हुई है। वह त्रिपुरा में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर रहा था।