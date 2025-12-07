पाकिस्तानी महिला की PM मोदी से अपील- पति ने छोड़ दिया, दिल्ली में दूसरी शादी की तैयारी

संक्षेप: शादी के एक महीने बाद, 26 फरवरी, 2020 को विक्रम उन्हें भारत ले आए। निकिता का आरोप है कि 9 जुलाई, 2020 को उन्हें अटारी सीमा पर ले जाया गया और वीजा तकनीकी का बहाना बनाकर पाकिस्तान वापस भेज दिया गया।

पाकिस्तान के कराची की रहने वाली निकिता नागदेव के लिए शादी एक लंबी कानूनी और भावनात्मक अग्निपरीक्षा बन गई है। उन्होंने अपने पति पर उन्हें पाकिस्तान में अकेला छोड़ने और कथित तौर पर दिल्ली में दूसरी शादी की व्यवस्था करने का आरोप लगाया है। निकिता ने कराची में 26 जनवरी, 2020 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विक्रम नागदेव से शादी की थी, जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं और लंबी अवधि के भारतीय वीजा पर इंदौर में रह रहे थे।

शादी के एक महीने बाद, 26 फरवरी, 2020 को विक्रम उन्हें भारत ले आए। निकिता का आरोप है कि 9 जुलाई, 2020 को उन्हें अटारी सीमा पर ले जाया गया और वीजा तकनीकी का बहाना बनाकर पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। निकिता ने कराची से एक भावुक वीडियो संदेश में कहा, "मैं उनसे मुझे भारत बुलाने का अनुरोध करती रही, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया।"

निकिता ने आरोप लगाया कि शादी के तुरंत बाद उनके ससुराल वालों का व्यवहार खराब हो गया। उन्होंने कहा, "जब मैं पाकिस्तान से अपने ससुराल लौटी, तो उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया।" निकिता ने आरोप लगाया कि उन्हें पता चला कि उनके पति उनके एक रिश्तेदार के साथ संबंध बना रहे थे।जब उन्होंने अपने ससुर को इस बारे में बताया, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा, "लड़कों के अफेयर होते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता।"

निकिता ने यह भी दावा किया कि COVID-19 लॉकडाउन के दौरान, विक्रम ने उन्हें पाकिस्तान लौटने के लिए दबाव डाला और तब से उनका भारत में पुन: प्रवेश रोक दिया है। कराची पहुंचने के बाद, निकिता को कथित तौर पर पता चला कि उनके पति विक्रम, कानूनी रूप से विवाहित होने के बावजूद दिल्ली की एक अन्य महिला से शादी करने की तैयारी कर रहे थे।

निकिता ने 27 जनवरी, 2025 को लिखित शिकायत दर्ज कराई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अधिकृत सिंधी पंच मध्यस्थता और कानूनी सलाहकार केंद्र ने मामले को उठाया। विक्रम और कथित रूप से जिस महिला से उनकी सगाई हुई थी, उन्हें नोटिस जारी किए गए और सुनवाई आयोजित की गई, लेकिन मध्यस्थता से कोई समाधान नहीं निकला।

सिंधी पंच केंद्र ने 30 अप्रैल, 2025 को अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि चूंकि न तो निकिता और न ही विक्रम भारतीय नागरिक हैं, इसलिए यह विवाद पाकिस्तान के क्षेत्राधिकार में आता है। हालांकि, केंद्र ने विक्रम को पाकिस्तान निर्वासित करने की सिफारिश की।

इससे पहले मई 2025 में, निकिता ने इंदौर सामाजिक पंचायत से संपर्क किया था, जिसने भी इसी तरह विक्रम के निर्वासन की सिफारिश की थी। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बाद में पुष्टि की कि एक जांच का आदेश दिया गया है और निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।