जिहाद या अय्याशी? मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों की जेबों से निकले 'लव लेटर्स' और कंडोम

पूर्व आतंकी कमांडर मुश्ताक अहमद भट का बड़ा खुलासा। कश्मीर में जिहाद के नाम पर आए पाकिस्तानी आतंकियों की जेब से निकले 'लव लेटर्स' और कंडोम। सुरक्षाबलों की मुठभेड़ में खुली अय्याशी की पोल।

कश्मीर में दशकों से पाकिस्तान जिस 'धर्मयुद्ध' या 'जिहाद' का राग अलापता रहा है, उसका असली और घिनौना सच अब दस्तावेजों के साथ दुनिया के सामने आ रहा है। घाटी में मजहब के नाम पर खून-खराबा करने आए विदेशी और पाकिस्तानी आतंकियों का मकसद कभी भी कोई 'मुकद्दस' लड़ाई नहीं था। मुठभेड़ों में मारे गए इन आतंकियों की जेबों से जब सुरक्षाबलों ने तलाशी ली, तो उनमें से शहादत के पैगाम नहीं, बल्कि कश्मीरी लड़कियों को लिखे गए 'लव लेटर्स' और कंडोम जैसी चीजें बरामद हुईं। यह खुलासा उस खतरनाक नेक्सस को बेनकाब करता है, जिसने कश्मीर की भोली-भाली आवाम को धोखा देकर आतंक के नाम पर केवल अय्याशी का खेल खेला है।

इस सनसनीखेज हकीकत से पर्दा उठाया है एक पूर्व कश्मीरी आतंकी और बाद में भारतीय सेना के लिए अंडरकवर ऑपरेटिव के तौर पर शानदार काम कर चुके मुश्ताक अहमद भट ने। मुश्ताक का कोडनेम- अशफाक/रोमियो था। हाल ही में यूट्यूबर प्रखर गुप्ता के लोकप्रिय पॉडकास्ट ('PGX: Raw & Real') पर एक इंटरव्यू में मुश्ताक ने इस काले सच को देश के सामने रखा। मुश्ताक ने 90 के दशक से लेकर 2016 तक के आतंक के उस स्याह अध्याय को खोलकर रख दिया, जिसे पाकिस्तान हमेशा दुनिया से छिपाना चाहता है। उन्होंने बताया कि सरहद पार से आने वाले आतंकी 'मुजाहिद' होने का चोला ओढ़कर घाटी में केवल अपनी हवस मिटाने और स्थानीय लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने आते थे।

जेबों से मिले 'लव लेटर्स' और विदेशी आतंकियों का धोखा पॉडकास्ट में मुश्ताक ने कैमरे के सामने उन 'लव लेटर्स' के पुराने बंडल दिखाए, जो मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों की जेबों से निकाले गए थे। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में लिखे गए इन खतों में जिहाद की कोई बात नहीं थी, बल्कि विशुद्ध रूप से कश्मीरी लड़कियों को फंसाने के लिए लिखी गई प्रेम कहानियां और कसमें थीं। मृत आतंकियों की जेबों से मिले खतों में लिखा था- पापी से नहीं, पाप से नफरत करो... मैं तुम्हारे अच्छे कैरेक्टर से प्यार करता हूं...। मुश्ताक ने बताया कि विदेशी आतंकी मासूम कश्मीरी लड़कियों को ऐसे ही झूठे खतों और आशिकी के जाल में फंसाते थे।

'जिहाद' के नाम पर अय्याशी के सुबूत कहानी सिर्फ लव लेटर्स तक सीमित नहीं है। पूर्व कमांडर ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि कई मुठभेड़ों (जैसे शोपियां के चौधरी गुंड इलाके में) में पकड़े गए या मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों की तलाशी में उनके पास से 'कंडोम' बरामद हुए थे। जब सुरक्षाबलों या मुश्ताक जैसे ऑपरेटिव्स ने पकड़े गए आतंकियों से सख्ती से पूछा कि अगर वे यहां इस्लाम के नाम पर 'धर्मयुद्ध' लड़ने आए हैं, तो इन चीजों का क्या काम है? तो वे बौखलाकर काफिर-काफिर चिल्लाने लगते थे। यह साफ दर्शाता है कि जो आतंकी कश्मीर में 'हूरों' के पास जाने का ख्वाब लेकर आने का दावा करते थे, वे असल में यहां धरती पर ही स्थानीय महिलाओं का शोषण करने की फिराक में रहते थे।

नाजायज रिश्ते और बर्बाद होती कश्मीरी जिंदगियां इंटरव्यू में एक और खौफनाक हकीकत सामने आई, जिस पर कश्मीर में अक्सर खामोशी ओढ़ ली जाती है। शोपियां और दक्षिण कश्मीर के कई गांवों में आज भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी आतंकियों की अवैध संतानें हैं। मुश्ताक के मुताबिक, विदेशी आतंकी स्थानीय घरों में पनाह लेते थे और 'बांग्लादेशी स्टाइल' की छद्म शादियां कर वहां की लड़कियों के साथ रिश्ते बनाते थे। यमरश और उरपोरा नागबल गांवों का उदाहरण देते हुए बताया गया कि साजिद और आदिल पठान जैसे पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीरी लड़कियों से शादियां कीं और फिर मुठभेड़ में मारे गए। पीछे छूट गए उनके बच्चे और वो लड़कियां, जो आज भी समाज में कलंकित होकर अपनी जिंदगी काट रही हैं।