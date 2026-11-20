भारत आ गए गीदड़भभकी वाले पाकिस्तानी मंत्री, 'हाथ काटने' तक की दी थी धमकी
सिंध जल संधि निलंबित होने के बाद भारत को हाथ काटने की गीदड़भभकी देने वाले पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक भारत पहुंच गए हैं। दिल्ली में आयोजित होने वाली शंघाई सहोग संगठन (SCO) की मीटिंग में वह हिस्सा लेंगे।
सिंध जल संधि निलंबित होने के बाद भारत को हाथ काटने की गीदड़भभकी देने वाले पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक भारत पहुंच गए हैं। दिल्ली में आयोजित होने वाली शंघाई सहोग संगठन (SCO) की मीटिंग में वह हिस्सा लेंगे। वहीं उनके भारत आने पर विपक्ष सरकार पर आक्रामक हो गया है। मुसादिक मलिक पाकिस्तान के जलवायु मंत्री हैं। आपको बता दें की राहुल गांधी के बयान के बाद भारत-पाकिस्तान की बहस वैसे भी जोर पकड़ चुकी है। इसी बीच पाकिस्तानी मंत्री के भारत दौरे को लेकर अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है।
कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि केंद्र सरकार विदेश नीति के मामले में बहुत समझौता कर रही है। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार को पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं। वे खिलाड़ियो को कह देते हैं कि जाओ पाकिस्तान के साथ खेलो। अब पाकिस्तान के मंत्री भारत आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में काम कर रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली भारत आए पाकिस्तानी नेता
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बेहद पस्त हो गया था। वहीं जब भारत ने सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दी तो पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ गई। इसके बाद से पाकिस्तान की ओर से कोई भी भारत नहीं आया। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में स्पष्ट तौर पर कहा कि आतंकवाद पर लगाम लगाए बिना पाकिस्तान के साथ कोई वार्ता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और वार्ता साथ-साथ नहीं चल सकती। इसी लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी दोनों साथ नहीं बह सकते।
मुसादिक मलिक ने क्या कहा था
मुसादिक मलिक की छवि बड़बोले मंत्री के तौर पर बन गई है। भारत ने जब सिंधु जल संधि सस्पेंड की तो मुसादिक मलिक बौखला गए थे। उन्होंने कहा था कि सिंधु जल संधि रोकने के बदले वह भारत का हाथ काट देंगे। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी सिंधु जल सिंधु को लेकर गिड़गिड़ाता रहा है। हालांकि भारत पाकिस्तान की एक भी सुनने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि एससीओ में चीन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान , उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और बेलारूस शामिल है।
कब हुआ था पाकिस्तानी मंत्री का भारत दौरा
इससे पहले 2023 में तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे।उस समय भारत में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक थी। यह बैठक गोवा में आयोजित की गई थी। हालांकि पहलगाम और पुलवामा के बाद दोनों देशों के संबंध ज्यादा ही तनावपूर्ण हो गए। वहीं पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है। ऐसे में भारत के साथ वार्ता का भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें