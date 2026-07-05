भारत में बैन हुई पाकिस्तान की गोरा बनाने वाली क्रीम, मिले खतरनाक तत्व; किडनी तक पर असर
पाकिस्तान की गोरा बनाने वाली क्रीम भारत में बैन हो गई है। यह कदम इस क्रीम में नुकसान पहुंचाने वाले तत्व मिलने के बाद उठाया गया है। पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम, बाजार में गोरी ब्यूटी क्रीम के नाम से बिक रही थी।
पाकिस्तान की गोरा बनाने वाली क्रीम भारत में बैन हो गई है। यह कदम इस क्रीम में नुकसान पहुंचाने वाले तत्व मिलने के बाद उठाया गया है। पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम, बाजार में गोरी ब्यूटी क्रीम के नाम से बिक रही थी। इस क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में 18 महिलाओं को किडनी की समस्या हो गई। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जब इस क्रीम का टेस्ट किया तो इसमें मरकरी और शीशा जैसे खतरनाक तत्व, कानूनी मान्यता से कहीं अधिक पाए गए। इसके बाद इस पाकिस्तानी गोरी क्रीम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में छापेमारी अभियान भी चल रहा है।
भारत में कैसे पहुंची पाकिस्तानी क्रीम
अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह पाकिस्तानी गोरी क्रीम भारत पहुंची कैसे? बताया जाता है कि महिलाओं ने इस क्रीम को सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स साइट के जरिए मंगाया था। यह महिलाएं करीब दो साल से इस क्रीम का इस्तेमाल कर रही थीं। लैब टेस्टिंग में निगेटिव रिजल्ट आने के बाद स्थानीय दुकानों पर छापेमारी करके क्रीम के सैंपल्स को सीज कर लिया गया। इस क्रीम के बारे में दावा किया जाता है कि यह मेलानिन ब्लॉक करके स्किन को गोरा बनाता है। लेकिन एफडीए का कहना है कि इसमें मरकरी की मात्रा ज्यादा है, जिसके चलते किडनी की बीमारी हो सकती है।
बहुत ज्यादा असुरक्षित है क्रीम
चार जुलाई को जारी विज्ञप्ति में एफडीए ने चेतावनी दी है कि गोरा बनाने का दावा करने वाली क्रीमों से बचकर रहना चाहिए। यह बेहद असुरक्षित होती हैं। इसमें फेस फ्रेश गोल्ड प्रोडक्ट्स, ब्यूटी सीरम और स्टार ब्यूटी क्रीम को भी चिन्हित किया गया है। डिपार्टमेंट ने आदेश दिया है कि इन क्रीम के इस्तेमाल और बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। क्योंकि इन सभी के टेस्ट में भी मरकरी का इस्तेमाल, तय मात्रा से ज्यादा पाया गया है। एफडीए के मुताबिक इन जहरीले तत्वों के लंबे समय तक इस्तेमाल से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा, किडनी और नर्वस सिस्टम पर भी विपरीत असर पड़ सकता है।
एक्सपायरी डेट तक नहीं लिखी है
इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इन प्रोडक्ट्स पर, निर्माता का नाम और पता, बैच नंबर, निर्माण की तारीख और एक्सपायरी डेट भी नहीं लिखी हुई है। यह कॉस्मेटिक रेगुलेशंस का उल्लंघन है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वह तत्काल इसे खरीदना और इस्तेमाल करना बंद कर दें। रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी निर्देश दिया गया है कि इन क्रीम को बेचना, स्टॉक में रखना और डिस्ट्रीब्यूशन करना बंद कर दें। वहीं, स्टॉकिस्ट्स के लिए कहा गया है कि वह बचे हुए स्टॉक के बारे में तत्काल नजदीकी एफडीए ऑफिस में जानकारी दें।
मुंबई में दुकानदार के खिलाफ केस
बता दें कि गोरी ब्यूटी क्रीम को लेकर मुंबई पुलिस ने चेंबूर के एक दुकानदार के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया है। आरोप है कि केंद्र द्वारा पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध के बावजूद वह पाकिस्तानी गोरी क्रीम बेच रहा था। यह ऐक्शन प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। यह अभियान असुरक्षित और खराब क्वॉलिटी के प्रोडक्ट्स के खिलाफ चलाया जा रहा है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहाकि विभाग ने जून में 34 मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स पर छापेमारी करके, अवैध दवा, मेडिकल प्रोडक्ट्स और कॉस्मेस्टिक जब्त किए हैं। यह बरामदगी 4.12 करोड़ रुपए की है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।