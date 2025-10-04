Pakistani drone international border Samba Jammu Kashmir security forces launch search जम्मू-कश्मीर के सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, सर्च ऑपरेशन जारी, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsPakistani drone international border Samba Jammu Kashmir security forces launch search

जम्मू-कश्मीर के सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, सर्च ऑपरेशन जारी

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों और पुलिस दलों को इलाके की तलाशी लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत तैनात किया गया कि सीमा पार से नशीले पदार्थों और हथियारों जैसी कोई भी सामग्री गिराई तो नहीं गई।

Niteesh Kumar भाषाSat, 4 Oct 2025 10:49 AM
जम्मू-कश्मीर के सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे गांव के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन मंडराता नजर आया। इसे लेकर सुरक्षा बलों ने तलाश अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार देर रात ड्रोन जैसी एक वस्तु आती देखी गई, जो रामगढ़ सेक्टर के नांगा गांव के ऊपर मंडराती रही जिससे सीमावर्ती क्षेत्र में बल सतर्क हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों और पुलिस दलों को इलाके की तलाशी लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत तैनात किया गया कि सीमा पार से नशीले पदार्थों और हथियारों जैसी कोई भी सामग्री गिराई तो नहीं गई। अधिकारियों ने बताया कि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक तलाश अभियान जारी था। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर आसपास के गांवों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़

दूसरी ओर, सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का अमृतसर में भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से 1.50 किलोग्राम हेरोइन और 12 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान तरनतारन के गांव मारी मेघा निवासी जोबन सिंह, करणदीप सिंह उर्फ ​​पंडित और अजयपाल सिंह, अमृतसर के गांव रानिया निवासी जशनप्रीत सिंह के रूप में हुई। 16-वर्षीय एक किशोर को भी हिरासत में लिया गया है।

