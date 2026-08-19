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भारत पर फिर नजर उठा रहा दुश्मन? दावा- हाफिज ने 10 हजार आतंकी कश्मीर भेजे

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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पहलगाम में बीते साल अप्रैल में हुए आतंकी हमले की जांच में भी हाफिज सईद का नाम सामने आया था। जुलाई में जम्मू की एक अदालत ने इस मामले में हाफिज के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

Hafiz Saeed Sent 10,000 Terrorists To Kashmir
पाकिस्तानी मौलवी का बड़ा कबूलनामा

आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर एक पाकिस्तानी मौलवी ने बड़ा खुलासा किया है। काफी समय बाद सार्वजनिक मंचों पर लौटे पाकिस्तानी मौलवी नसीर मदनी ने दावा किया है कि हाफिज सईद ने 10,000 आतंकवादियों को कश्मीर भेजा था।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 14 अगस्त को बहावलनगर में आतंकी संगठन से जुड़े एक कार्यक्रम में बोलते हुए मौलवी नसीर मदनी ने यह बात कही। मंच पर भाषण देने का उसका एक वीडियो भी सामने आया है। मदनी के इस बयान ने जम्मू-कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी नेटवर्क और हाफिज सईद की भूमिका को लेकर फिर चिंताएं बढ़ गई हैं। इससे पहले भारत ने बीते साल ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था।

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कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड

गौरतलब है कि हाफिज सईद पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। वह भारत में हुए कई बर्बर आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में अल-कायदा और तालिबान से संबंधों के कारण लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद 2008 में अमेरिका ने भी हाफिज सईद को वैश्विक आतंकियों की सूची में डाल दिया था।

जब भारत को दिया था गहरा जख्म

हाफिज सईद ने 2000 में भारत को गहरा जख्म दिया था। 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते आए 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई में ताज होटल सहित कई जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसमें 166 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही है।

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इसके बाद जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले की जांच में भी हाफिज सईद का नाम सामने आया है। इस हमले में 26 लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। जुलाई में जम्मू की एक अदालत ने पहलगाम हमले को लेकर हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

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हाफिज सईद पर कसता कानूनी शिकंजा

भारत में हाफिज सईद के खिलाफ कई मामलों में शिकंजा कसा गया है। मुंबई पुलिस ने 26/11 हमले के मामले में पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद सहित 6 पाकिस्तानी आरोपियों के खिलाफ 'इन एब्सेंटिया' मुकदमा चलाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत दोषी ठहराए जाने पर हाफिज के भारत लाए जाने का रास्ता खुल जाएगा।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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