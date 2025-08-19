Pakistani Army Chief is fooling his own people said India was forced to demand ceasefire अपने ही लोगों को मूर्ख बना रहे पाकिस्तानी आर्मी चीफ, बोले- भारत को मजबूर कर दिया था, India News in Hindi - Hindustan
पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर अपने लोगों को खुश करने के लिए झूठी बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ही भारत को सीजफायर के लिए मजबूर कर दिया था। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 11:42 AM
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सामने गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख विदेश जाकर लंबी-लंबी हांकने में कसर नहीं छोड़ते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने बेल्जियम में कहा कि उन्होंने भारत को सीजफायर की मांग करने पर मजबूर कर दिया। भारत ने खुले मंच पर स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में तबाही के बाद उधर से ही डीजीएमओ से संपर्क साधा गया था। पाकिस्तान ने सीजफायर की मांग रखी जिसे भारत ने स्वीकार किया। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के युद्धविराम में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का विदेश मंत्री जयशंकर के पास 10 मई को फोन आया था। विदेश मंत्री ने स्पष्ट बता दिया था कि पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत के डीजीएमओ से संपर्क साधा जाता है तभी सीजफायर पर विचार होगा।

11 अगस्त को बुसेल्स में आयोजित ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में मुनीर ने दावा किया कि भारत ने पहले युद्धविराम की पहल की थी। इस कार्यक्रम में करीब 500 लोग शामिल हुए थे। वहीं किसी को भी मोबाइल फोन या फिर रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में पाकिस्तानी सेना प्रमुख के पास झूठी डींगें हांकने का पूरा मौका था।

इस कार्यक्रम में लगभग 40 मिनट तक मुनीर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनतेरहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय विमान मार गिराए और मुंहतोड़ जवाब दिया। मुनीर ने कहा कि भारत केवल संवेदना के लिए खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है जबकि भारत खुद पाकिस्तान में सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करता है। मुनीर ने कहा कि भारत के पास ट्रंप के दखल और सीजफायर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था।

पहली बार नहीं है जब मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उलटे-सीधे दावे किए हैं। बीते दिनों वॉशिंगटन में भी मुनीर ने इसी तरह की बयानबाजी की थी। खास बात यह है कि मुनीर इसतरह की बातें पाकिस्तानियों के बीच ही करते हैं। अमेरिका में उन्होने यहां तक कहा था कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है और अगर हम हारने लगे तो आधी दुनिया हमारे साथ होगी।

भारत ने पाकिस्तान के दावों की पोल खोलते हुए कहा कि वह विदेशी सहयोग के लिए ही परेशान रहता है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का नामोनिशान नहीं है। भारत ने कहा कि जिस तरह से परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान बयानबाजी करता है, उससे उसकी गंभीरता के बारे में पता चलता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी उसके बड़बोलेपन पर ध्यान देना चाहिए।

