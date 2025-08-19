अपने ही लोगों को मूर्ख बना रहे पाकिस्तानी आर्मी चीफ, बोले- भारत को मजबूर कर दिया था

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर अपने लोगों को खुश करने के लिए झूठी बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ही भारत को सीजफायर के लिए मजबूर कर दिया था।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सामने गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख विदेश जाकर लंबी-लंबी हांकने में कसर नहीं छोड़ते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने बेल्जियम में कहा कि उन्होंने भारत को सीजफायर की मांग करने पर मजबूर कर दिया। भारत ने खुले मंच पर स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में तबाही के बाद उधर से ही डीजीएमओ से संपर्क साधा गया था। पाकिस्तान ने सीजफायर की मांग रखी जिसे भारत ने स्वीकार किया। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के युद्धविराम में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का विदेश मंत्री जयशंकर के पास 10 मई को फोन आया था। विदेश मंत्री ने स्पष्ट बता दिया था कि पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत के डीजीएमओ से संपर्क साधा जाता है तभी सीजफायर पर विचार होगा।

11 अगस्त को बुसेल्स में आयोजित ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में मुनीर ने दावा किया कि भारत ने पहले युद्धविराम की पहल की थी। इस कार्यक्रम में करीब 500 लोग शामिल हुए थे। वहीं किसी को भी मोबाइल फोन या फिर रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में पाकिस्तानी सेना प्रमुख के पास झूठी डींगें हांकने का पूरा मौका था।

इस कार्यक्रम में लगभग 40 मिनट तक मुनीर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनतेरहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय विमान मार गिराए और मुंहतोड़ जवाब दिया। मुनीर ने कहा कि भारत केवल संवेदना के लिए खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है जबकि भारत खुद पाकिस्तान में सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करता है। मुनीर ने कहा कि भारत के पास ट्रंप के दखल और सीजफायर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था।

पहली बार नहीं है जब मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उलटे-सीधे दावे किए हैं। बीते दिनों वॉशिंगटन में भी मुनीर ने इसी तरह की बयानबाजी की थी। खास बात यह है कि मुनीर इसतरह की बातें पाकिस्तानियों के बीच ही करते हैं। अमेरिका में उन्होने यहां तक कहा था कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है और अगर हम हारने लगे तो आधी दुनिया हमारे साथ होगी।