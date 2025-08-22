भारत से दूरी, पाक से गलबहियां; क्या 1971 का युद्ध भूल गया बांग्लादेश?

भारत से रिश्तों में खटास आने के बाद बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार बांग्लादेश की यात्रा पर पहुंचने वाले हैं।

पाकिस्तान से अलग होने के बाद पहली बार है जब बांग्लादेश की भारत से इतनी दूरियां बढ़ गई हैं और वह पाकिस्तान को गले लगाने को बेचैन है। बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार 1971 के युद्ध को भूल गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत ने शरण दी और बांग्लादेशी सेना के समर्थन वाली अंतरिम सरकार ने दुश्मनी मान ली। अब बांग्लादेशी अंतरिम सरकार पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने के लिए आतुर रहती है।

पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान ढाका पहुंचे हैं वहीं शनिवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार भी बांग्लादेश पहुंचने वाले हैं। जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है, उस पर भारत की कड़ी नजर है। अमेरिका के जानकार माइकल कुगेलमान ने कहा कि भारत और बांग्लादेश आपस में करीबी सहयोगी हुआ करते थे। हालांकि अब माहौल बदला-बदला नजर आ रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तानियों का स्वागत कर रहा है।

इससे पहले करीब 13 साल पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री साल 2012 में बांग्लादेश गए थे। वहीं बीते साल बांग्लादेश और पाकिस्तान ने समुद्र के रास्ते व्यापार शुरू कर दिया है। भारत के साथ व्यापार कम करने के लिए ही बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि वह बांग्लादेश से संबंध ठीक करके दक्षिण एशिया के भूराजनीतिक और आर्थिक दशा पर अपना प्रभाव बढ़ाए।

शेख हसीना को भारत में शरण मिलने की वजह से मोहम्मद यूनुस भी परेशान हैं। ऐसे में बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में जुटा है। इसके अलावा दोनों देश सीमित सैन्य सहयोग पर भी जोर दे रहे हैं।

बांग्लादेश-पाकिस्तान के बीच अब कितनी दूरी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद बांग्लादेशी जनता अभी पाकिस्तान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब भी मांग उठती है कि पाकिस्तान को 1971 को युद्ध के लिए माफी मांगनी चाहिए। दोनों देशों के बीच संबंध तभी सुधर सकते हैं जब इतिहास को भुला दिया जाए या फिर उसे एकदम नजरअंदाज कर दिया जाए। पाकिस्तानी जानकार कमर चीमा ने कहा कि बांग्लादेश हमेशा ही मांग करता रहा कि पाकिस्तान माफी मांगे और पाक को कभी यह गवारा नहीं हुआ।