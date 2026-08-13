पाकिस्तान कर सकता है परमाणु बम का इस्तेमाल; चीन के वायरल प्रोफेसर का दावा, वजह भी बताई

चीन के वायरल प्रोफेसर जियांग जुएकिन ने कहा कि अगर परमाणु युद्ध की स्थिति बनती है, तो इसमें पाकिस्तान सबसे पहले हमला कर सकता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक संस्थागत रूप से कमजोर देश है और वहां की सेना परमाणु हथियार को भारत के खिलाफ एक हथियार मानती है।

जियोपॉलिटिक्स के जानकार और वायरल चीनी प्रोफेसर जियांग ज्यूकिन ने परमाणु बम के प्रयोग को लेकर ऐसा दावा किया है, जिससे भारत में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। ईरान पर अमेरिका के हमले और ट्रंप को लेकर कई सटीक दावे कर चुके जियांग ने कहा कि अगर भविष्य में कभी परमाणु बम का प्रयोग हुआ, तो इस बात की काफी आशंका है कि वह पाकिस्तान ही करेगा। इतना ही नहीं जियांग ने अपने इस दावे के पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान के अंदर के हालात उसे परमाणु हमला करने की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं।

यूट्यूबर राज समानी के पॉडकॉस्ट में तमाम मुद्दों पर बात करते हुए जियांग ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि फिलहाल कुछ दशकों तक परमाणु हमले की स्थिति नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि चूंकि परमाणु युद्ध के खिलाफ दुनियाभर में एक तरह की मनाही है। ऐसे में फिलहाल आने वाले कुछ वक्त में ऐसा होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, "मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी में कभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा, क्योंकि परमाणु हथियारों के खिलाफ एक वैश्विक मनाही है।"

पाकिस्तान कर सकता है परमाणु बम का इस्तेमाल- जियांग इसके बाद जब चीन के वायरल प्रोफेसर से पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि अगर परमाणु युद्ध की स्थिति बनती है, तो फिर कौन सा देश सबसे पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। इस सवाल के जवाब में जियांग ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान एक परमाणु हथियारों वाला कमजोर देश है। हो सकता है कि आपात स्थिति में खुद को रोकन के लिए उसके पास जरूरी नियंत्रण प्रणालियां न हो। ऐसे में वह परमाणु युद्ध की तरफ देख सकता है।"

जियांग ने कहा कि पाकिस्तान पिछले काफी समय से लगातार राजनीतिक बंटवारे और आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। वहां पर भ्रष्टाचार है। ऐसे में स्थिति अगर ज्यादा बिगड़ती है, तो बात परमाणु के इस्तेमाल तक पहुंच सकती है। जियांग ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले संघर्ष में ही परमाणु बम के इस्तेमाल होने की आशंका सबसे ज्यादा है।

भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जियांग ने भारत की परमाणु को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "भारत का नजरिया और सोच यह है कि वह पहले हमला नहीं करेंगे। इसके अलावा भारत के पास सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु के अलावा भी अन्य पारंपरिक क्षमताएं हैं, जो उसे मजबूत बनाती है। इनकी तुलना में पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है।"

जियांग ने यह भी तर्क दिया कि पाकिस्तान की सेना उसके परमाणु हथियारों के जखीरे को भारत की बड़ी पारंपरिक सेनाओं के खिलाफ एक जवाब के तौर पर देखती है। ऐसे में संभावना बढ़ जाती है कि पाकिस्तानी सेना की कमजोर स्थिति के बाद यह युद्ध हो सकता है।