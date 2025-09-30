Pakistan will face more severe punishment Indian Army begins drone maneuvers पाकिस्तान को मिलेगी और कड़ी सजा, भारतीय सेना ने शुरू किया पहला ड्रोन युद्धाभ्यास, India News in Hindi - Hindustan
पाकिस्तान को मिलेगी और कड़ी सजा, भारतीय सेना ने शुरू किया पहला ड्रोन युद्धाभ्यास

वेस्टर्न और सदर्न कमांड इस समय अंबाला के पास युद्धाभ्यास कर रही हैं। इसमें ड्रोन युद्ध पर फोकस है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार अगर दुश्मन ने आंख दिखाई तो भयंकर सजा मिलेगी। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 10:07 AM
India Pakistan operation sindoor
