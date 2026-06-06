'राणा बाई' का फरमान, भारत में खूनखराबे का था प्लान; पुलिस के हत्थे चढ़े पाकिस्तान के दो 'मोहरे'
कर्नाटक के तुमकुरु में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी हैंडलर 'राणा बाई' के संपर्क में रहने वाले दो संदिग्ध गिरफ्तार। पुणे में टारगेट किलिंग और बेंगलुरु जैसे ब्लास्ट का था प्लान।
Pakistan ke liye Jasoosi: कर्नाटक पुलिस ने शुक्रवार को दो ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे एक व्यक्ति के संपर्क में रहने और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचने का गंभीर आरोप है।
आरोपियों की पहचान
इस मामले में मुख्य रूप से दो युवकों की गिरफ्तारी हुई है:
- अल्ला बख्श (उम्र 23 वर्ष): यह तुमकुरु के श्रीरामनगर का निवासी है।
- जमीर खान (उम्र 23 वर्ष): यह दावणगेरे का रहने वाला है और पेशे से राजमिस्त्री का काम करता है।
कैसे हुआ साजिश का खुलासा?
4 जून को मिली पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर, क्याथसंद्रा पुलिस स्टेशन के पीएसआई प्रसन्ना कुमार ने पूछताछ के लिए 'मौलजान' नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। मौलजान तुमकुरु के कदेयपेटे इलाके में एक मटन की दुकान पर काम करता था।
सोशल मीडिया कनेक्शन: जब पुलिस ने मौलजान के मोबाइल फोन की बारीकी से जांच की, तो एक बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि वह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए 'राणा बाई' नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से हिंदी में लगातार बातचीत कर रहा था।
जमीर खान का नाम आना: इसी जांच के दौरान दावणगेरे के जमीर खान का नाम भी सामने आया, जो इन आरोपियों के लगातार संपर्क में था।
साजिश और नापाक इरादे
पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य भारत में अशांति फैलाना था। यह नेटवर्क स्थानीय मुस्लिम युवाओं को संगठित करके उन्हें भड़काने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहा था, जो सीधे तौर पर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है।
खौफनाक योजनाएं: हत्या और बम धमाके
पुलिस सूत्रों और प्रारंभिक जांच के अनुसार, पाकिस्तान में बैठे संदिग्ध हैंडलर ने इन आरोपियों को बेहद खतरनाक काम (टास्क) सौंपे थे।
पुणे में टारगेट किलिंग: इन आरोपियों को अगले महीने पुणे में एक हत्या को अंजाम देने की साजिश रचने और इसके लिए तुमकुरु से आदमियों का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया था।
ब्लास्ट की साजिश: आरोपियों को बेंगलुरु के मल्लेश्वरम स्थित भाजपा कार्यालय के पास हुए धमाके और कोयंबटूर ब्लास्ट जैसी बड़ी आतंकी घटनाओं को फिर से दोहराने का टास्क भी दिया गया था।
खुफिया एजेंसियों (IB) की निगरानी
खुफिया ब्यूरो पिछले लगभग एक महीने से इन संदिग्धों की हर हरकत पर कड़ी नजर रख रहा था। जब इन खुफिया इनपुट्स की पूरी तरह से पुष्टि हो गई, तब स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर यह छापेमारी और गिरफ्तारियां की गईं।
फिलहाल तुमकुरु टाउन पुलिस स्टेशन में इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस साजिश के तार और किन-किन चरमपंथी गतिविधियों या लोगों से जुड़े हैं।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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