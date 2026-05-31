पाकिस्तान अमेरिका में हर महीने खर्च कर रहा 85509450 रुपये, सामने आया गंदी लॉबिंग का काला सच
पाकिस्तान वाशिंगटन में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हर महीने औसतन 9 लाख डॉलर की भारी-भरकम राशि खर्च कर रहा है। अमेरिकी विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (FARA) के सार्वजनिक दस्तावेजों से यह जानकारी सामने आई है।
विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाशिंगटन में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हर महीने औसतन 9 लाख डॉलर ( 85509450 भारतीय रुपये ) की भारी-भरकम राशि खर्च कर रहा है। अमेरिकी विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (FARA) के सार्वजनिक दस्तावेजों से यह जानकारी सामने आई है।
FARA के आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान अपने बिगड़ते राजनयिक और सुरक्षा संकट से निपटने के लिए सालाना 10 से 12 मिलियन डॉलर लॉबिंग पर खर्च कर रहा है। रोबिंदर सचदेव ने न्यूज एजेंसी एएनआई से विशेष बातचीत में बताया कि इस्लामाबाद उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंच बनाने के लिए बड़े पैमाने पर लॉबिंग अनुबंधों का सहारा ले रहा है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा 12 लाख डॉलर के अनुबंध की हालिया रिपोर्ट कोई असामान्य बात नहीं है। सभी विदेशी सरकारें समय-समय पर लॉबिस्ट नियुक्त करती हैं, लेकिन पाकिस्तान का खर्चा उल्लेखनीय है। FARA दस्तावेजों के मुताबिक, पाकिस्तान वर्तमान में प्रति माह लगभग 9 लाख डॉलर खर्च कर रहा है। इसमें अमेरिकी गृह मंत्री के साथ बैठकें कराने के लिए 50000 डॉलर प्रति माह का अनुबंध और व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने वाली एक फर्म को 2.5 लाख डॉलर प्रति माह दिए जा रहे हैं।
सचदेव ने आगे बताया कि अक्टूबर में 25000 डॉलर मासिक वेतन पर नियुक्त एक फर्म को हाल ही में 12 लाख डॉलर के बड़े अनुबंध में अपग्रेड किया गया है, जो पाकिस्तान के राजनयिक जनसंपर्क अभियान में हताशा का संकेत देता है।
डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के दावों का खंडन करते हैं। रावलपिंडी के जीएचक्यू में आयोजित एक समारोह में खुद को फील्ड मार्शल बताते हुए मुनीर ने दावा किया था कि भारत संग सीमा तनाव के दौरान भारत ने अमेरिका के माध्यम से युद्धविराम के लिए मध्यस्थता की गुहार लगाई थी, जिसे पाकिस्तान ने क्षेत्रीय शांति के हित में स्वीकार कर लिया।
हालांकि, FARA दस्तावेजों की समीक्षा से पूरी तरह विपरीत तस्वीर उभरती है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई (ऑपरेशन सिंदूर) के दौरान पाकिस्तान ने वाशिंगटन में तीव्र लॉबिंग अभियान चलाया। 6 से 9 मई 2025 के बीच पाकिस्तानी एजेंटों ने कैपिटल हिल, पेंटागन और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में करीब 60 आपातकालीन बैठकें कीं।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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