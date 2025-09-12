Pakistan red face moment in UN Shashi Tharoor on donald trump and tariff on india Top 5 news भरे मंच पर पाकिस्तान ने करा ली बेइज्जती, ट्रंप के टैरिफ पर क्या बोले शशि थरूर; टॉप 5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPakistan red face moment in UN Shashi Tharoor on donald trump and tariff on india Top 5 news

भरे मंच पर पाकिस्तान ने करा ली बेइज्जती, ट्रंप के टैरिफ पर क्या बोले शशि थरूर; टॉप 5 न्यूज

महज चार सेकंड और पाकिस्तान की मिट्टी पलीद। वह भी संयुक्त राष्ट्र के भरे मंच पर दुनिया भर के देशों के सामने। यूनाइटेड नेशंस की एक बैठक में इजरायल द्वारा कतर में हमले पर बहस चल रही थी। इसी दौरान यह हुआ।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 07:01 PM
share Share
Follow Us on
भरे मंच पर पाकिस्तान ने करा ली बेइज्जती, ट्रंप के टैरिफ पर क्या बोले शशि थरूर; टॉप 5 न्यूज

संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में इजरायल द्वारा कतर में किए गए हमले पर चल रही बहस के दौरान पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर चर्चा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ‘असामान्य राष्ट्रपति’ बताया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

महज चार सेकंड में पाकिस्तान की मिट्टी पलीद, भरे मंच पर करवा ली बेइज्जती

महज चार सेकंड और पाकिस्तान की मिट्टी पलीद। वह भी संयुक्त राष्ट्र के भरे मंच पर दुनिया भर के देशों के सामने। यूनाइटेड नेशंस की एक बैठक में इजरायल द्वारा कतर में हमले पर बहस चल रही थी। ह्यूमन राइट्स लॉयर और यूएन वॉच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिलेल नेउर ने कतर पर आतंकवाद का प्रायोजक होने का आरोप लगाया। इसी क्रम में हिलेल ने साल 2011 की उस घटना का भी जिक्र किया, जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया था। इस पर हिलेल ने बगैर वक्त गंवाए पाकिस्तान को धोकर रख दिया। पढ़ें पूरी खबर…

चीन के लिए भारत ने खड़ी की नई टेंशन, पड़ोसी देश को भेजने जा रहा ब्रह्मोस मिसाइल

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी है। इन मिसाइलों की मदद से भारत ने पाकिस्तान को महज कुछ ही दिनों में घुटने पर ला दिया। अब चीन के एक पड़ोसी देश को भारत ब्रह्मोस मिसाइलों की तीसरी खेप देने जा रहा है। यह देश फिलीपींस है। भारत की ओर से फिलीपींस को कई ब्रह्मोस मिसाइलें मिलने की वजह से चीन की टेंशन बढ़ गई है। पढ़ें पूरी खबर…

मुंबई के लिए उड़ान भरते ही स्पाइसजेट विमान का पहिया नीचे गिरा, सवार थे 75 यात्री

गुजरात के कांडला से मुंबई जा रहे स्पाइसजेट के विमान के साथ शुक्रवार को हादसा हो गया। विमान के उड़ान भरते ही एक पहिया टूटकर नीचे जमीन पर गिर गया। फ्लाइट में 75 लोग सवार थे। हालांकि, गनीमत यह रही कि विमान मुंबई में सुरक्षित लैंड कर गया। पहिए के नीचे गिरने की जानकारी कांडला एटीसी ने दी, जिसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। शाम तकरीबन चार बजे विमान की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग हो गई। पढ़ें पूरी खबर…

कभी ऐसा राष्ट्रपति देखा है जो… भारत पर टैरिफ को लेकर बोले शशि थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के संबंध में चर्चा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को असामान्य राष्ट्रपति बताया है। शशि थरूर ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि इस टैरिफ से भारत पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है और अब एक हजारों लोगों की नौकरियां भी प्रभावित हुई हैं। बता दें कि अमेरिका ने भारत से आयातित उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। इसमें रूस से तेल खरीदने के लिए लगाया गया 25 प्रतिशत जुर्माना भी शामिल है। पढ़ें पूरी खबर…

नशा करते बेहोश हुए दोस्त को साथियों ने दफनाया, अब 6 वर्ष बाद मिला कंकाल

दोस्तों के साथ नशा करने के लिए घर से निकले एक व्यक्ति का कंकाल 6 साल बाद मिला है। केरल पुलिस ने शुक्रवार को घटनास्थल से मानव कंकाल को बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि यह कंकाल उसी व्यक्ति है, जो कि 2019 में अपने घर से गायब हो गया था। उसके गिरफ्तार किए गए दोस्तों के मुताबिक मृतक नशा करने के बाद बेहोश हो गया था। इसके बाद उसे मृत समझकर इन्होंने मिलकर दलदली जमीन में दफना दिया। पढ़ें पूरी खबर…

Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।