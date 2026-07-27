राजनाथ सिंह के बयान से तिलमिलाकर भारत को जवाब देने चला था पाकिस्तान, हो गई ट्रोलिंग

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर साफ शब्दों में संदेश दे दिया है। रक्षा मंत्री ने कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। इस पर पाकिस्तान तिलमिला उठा।

अगर हर बार मुंह खोलते ही फजीहत करवाने का कोई अवॉर्ड बना हो, तो पाकिस्तान उसे हर बार जीत जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया है, जिससे उसकी जमकर ट्रोलिंग हो रही है। सोशल मीडिया पर तो लोग ‘जब तक सूरज चांद रहेगा, पाकिस्तान बकलोली करता रहेगा’ जैसे नारे भी लगा रहे हैं। पूरा मामला जानकार आप भी कुछ ऐसा ही कहेंगे।

दरअसल हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में यह चेतावनी दी थी कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई भी हरकत दोहराई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान से अब सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात होगी और वह है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर। इस बयान से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया।

जवाब देने चला था तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने की कोशिश तो की, पर अफसोस एक स्पेलिंग तक सही नहीं लिख पाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी बयान में वह हमेशा की तरह कई झूठ बोलता नजर आया। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के सामने गिड़गिड़ाता भी नजर आया। हालांकि इस बयान में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा एक स्पेलिंग ने। या यूं कहे कि एक गलत स्पेलिंग ने।

हो गई ट्रोलिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों ने तुरंत ही इशारा किया कि किस तरह पाकिस्तान अपने आधिकारिक बयान में भी गलत स्पेलिंग लिख रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि बयान में rogue की स्पेलिंग को पाकिस्तान ने rouge लिख दिया है। इसके बाद लोगों ने जमकर ट्रोलिंग शुरू कर दी। एक यूजर ने लिखा, “पक्का पता है कि ये मंत्रालय भी मिलिट्री संभाल रही होगी।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “जब तक सूरज चांद रहेगा, पाकिस्तान बकलोली करता रहेगा।” एक दूसरे यूजर ने लिखा, “उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है।”