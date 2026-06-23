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IAF के एक टेंडर ने खोली राफेल पर ना'पाक दावों की पोल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर नंगा हुआ दुश्मन देश

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने आधिकारिक बयानों और सुनियोजित सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से बार-बार दावा किया था कि उसके बलों ने भारत के कई राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराया है।

IAF के एक टेंडर ने खोली राफेल पर ना'पाक दावों की पोल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर नंगा हुआ दुश्मन देश

कहावत है न कि झूठ के पैर नहीं होते, और जब बात पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की हो, तो उसकी उम्र बहुत कम होती है। ताजा घटनाक्रम में भारतीय वायुसेना (IAF) के एक आधिकारिक दस्तावेज ने पाकिस्तान के उस 'सफेद झूठ' की धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसमें वह दावा कर रहा था कि उसने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत के कई राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। वायु सेना की तरफ से एक टेंडर जारी किया गया है, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौते के तहत खरीदे गए सभी 36 राफेल विमानों की रख-रखाव और तकनीकि सहायता और संचालन के लिए पैक्ज तैयार किया गया है।

36 का आंकड़ा: गणित में फेल हुआ पाकिस्तान!

भारतीय वायु सेना द्वारा जून 2026 में जारी एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) ने साफ कर दिया है कि भारत के बेड़े में मौजूद सभी 36 राफेल विमान न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि पूरी तरह ऑपरेशनल भी हैं। वायुसेना ने पूरे 36 विमानों के बेड़े के लिए पांच महीने के 'ब्रिज सपोर्ट' (रखरखाव और तकनीकी सहायता) की मांग की है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान ने राफेल गिराए थे, तो क्या वे विमान हवा में गायब हो गए? क्योंकि भारतीय वायुसेना तो आज भी अपने उसी पूरे बेड़े के रखरखाव के लिए टेंडर जारी कर रही है, जिसे उसने फ्रांस से खरीदा था। अगर एक भी विमान कम होता, तो यह टेंडर 36 के बजाय कम संख्या के लिए होता।

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IAF के टेंडर में क्या है?

'इंडिया टुडे' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु सेना के मुख्यालय के 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल' (RFP) में सभी 36 राफेल फाइटर जेट्स के लिए पांच महीने के 'ब्रिज सपोर्ट पैकेज' के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। यह वही संख्या है जो भारत ने 2016 में सरकार-से-सरकार के बीच हुए समझौते के तहत फ्रांस से खरीदी थी। इस दस्तावेज में सितंबर 2026 के बाद भी बेड़े को चालू रखने के लिए रखरखाव, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी सहायता की मांग की गई है, जिसमें पांच महीने की सहायता अवधि के दौरान अनुमानित 2,250 उड़ान घंटों की योजना है। 'ब्रिज सपोर्ट' व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब तक दीर्घकालिक सहायता अनुबंध को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहे।

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पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का गुब्बारा फटा

दरअसल, पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुएआतंकी हमले के जवाब में किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर सटीक स्ट्राइक की थी। अपनी हार को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने तब सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और फोटो के जरिए यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि उसने भारतीय राफेल को मार गिराया है लेकिन सच तो यह है कि जिन टेल नंबर्स (विमानों की संख्या) को पाकिस्तान 'नष्ट' बता रहा था, वे विमान बाद में आसमान में शान से उड़ान भरते हुए कैमरे में कैद हुए थे।

अभी तो बस शुरुआत है, 114 और आ रहे हैं!

पाकिस्तान अभी इस बेइज्जती से उबरा भी नहीं है कि भारत ने उसे एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के बाद, भारत 114 अतिरिक्त राफेल विमानों (MRFA प्रोग्राम) की खरीद की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनमें से 18 विमान सीधे उड़कर आएंगे और बाकी भारत में 'मेक इन इंडिया' के तहत बनाए जाएंगे। साफ है कि इस्लामाबाद का झूठ अब वैश्विक मंच पर उसकी हंसी का कारण बन चुका है, जबकि राफेल की गर्जना आज भी उसके आसमान में खौफ पैदा कर रही है।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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