IAF के एक टेंडर ने खोली राफेल पर ना'पाक दावों की पोल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर नंगा हुआ दुश्मन देश

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने आधिकारिक बयानों और सुनियोजित सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से बार-बार दावा किया था कि उसके बलों ने भारत के कई राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराया है।

कहावत है न कि झूठ के पैर नहीं होते, और जब बात पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की हो, तो उसकी उम्र बहुत कम होती है। ताजा घटनाक्रम में भारतीय वायुसेना (IAF) के एक आधिकारिक दस्तावेज ने पाकिस्तान के उस 'सफेद झूठ' की धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसमें वह दावा कर रहा था कि उसने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत के कई राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। वायु सेना की तरफ से एक टेंडर जारी किया गया है, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौते के तहत खरीदे गए सभी 36 राफेल विमानों की रख-रखाव और तकनीकि सहायता और संचालन के लिए पैक्ज तैयार किया गया है।

36 का आंकड़ा: गणित में फेल हुआ पाकिस्तान! भारतीय वायु सेना द्वारा जून 2026 में जारी एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) ने साफ कर दिया है कि भारत के बेड़े में मौजूद सभी 36 राफेल विमान न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि पूरी तरह ऑपरेशनल भी हैं। वायुसेना ने पूरे 36 विमानों के बेड़े के लिए पांच महीने के 'ब्रिज सपोर्ट' (रखरखाव और तकनीकी सहायता) की मांग की है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान ने राफेल गिराए थे, तो क्या वे विमान हवा में गायब हो गए? क्योंकि भारतीय वायुसेना तो आज भी अपने उसी पूरे बेड़े के रखरखाव के लिए टेंडर जारी कर रही है, जिसे उसने फ्रांस से खरीदा था। अगर एक भी विमान कम होता, तो यह टेंडर 36 के बजाय कम संख्या के लिए होता।

IAF के टेंडर में क्या है? 'इंडिया टुडे' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु सेना के मुख्यालय के 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल' (RFP) में सभी 36 राफेल फाइटर जेट्स के लिए पांच महीने के 'ब्रिज सपोर्ट पैकेज' के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। यह वही संख्या है जो भारत ने 2016 में सरकार-से-सरकार के बीच हुए समझौते के तहत फ्रांस से खरीदी थी। इस दस्तावेज में सितंबर 2026 के बाद भी बेड़े को चालू रखने के लिए रखरखाव, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी सहायता की मांग की गई है, जिसमें पांच महीने की सहायता अवधि के दौरान अनुमानित 2,250 उड़ान घंटों की योजना है। 'ब्रिज सपोर्ट' व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब तक दीर्घकालिक सहायता अनुबंध को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहे।

पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का गुब्बारा फटा दरअसल, पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुएआतंकी हमले के जवाब में किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर सटीक स्ट्राइक की थी। अपनी हार को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने तब सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और फोटो के जरिए यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि उसने भारतीय राफेल को मार गिराया है लेकिन सच तो यह है कि जिन टेल नंबर्स (विमानों की संख्या) को पाकिस्तान 'नष्ट' बता रहा था, वे विमान बाद में आसमान में शान से उड़ान भरते हुए कैमरे में कैद हुए थे।