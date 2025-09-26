Pakistan PM Shehbaz Sharif Donald trump India denies NATO chief Mark Rutte statement on PM modi putin Top 5 News ट्रंप से मिलकर शरीफ की मक्खनबाजी, टैरिफ रुकवाने के लिए PM मोदी ने पुतिन से की बात? टॉप 5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPakistan PM Shehbaz Sharif Donald trump India denies NATO chief Mark Rutte statement on PM modi putin Top 5 News

ट्रंप से मिलकर शरीफ की मक्खनबाजी, टैरिफ रुकवाने के लिए PM मोदी ने पुतिन से की बात? टॉप 5 न्यूज

ट्रंप से मुलाकात करने के बाद पाक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति शरीफ ने अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की और उन्हें शांति पुरुष बताया जो दुनियाभर में संघर्षों को समाप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 06:46 PM
share Share
Follow Us on
ट्रंप से मिलकर शरीफ की मक्खनबाजी, टैरिफ रुकवाने के लिए PM मोदी ने पुतिन से की बात? टॉप 5 न्यूज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। इस दौरान भी शाहबाज शरीफ प्रोपेगेंडा फैलाने की आदत से बाज नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ भारत ने नाटो महासचिव के पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई बातचीत के दावों को खारिज कर दिया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

शांति पुरुष हैं ट्रंप; अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलते ही मक्खनबाजी में लग गए शरीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह से मात खाने वाले मुनीर को ट्रंप ने महान व्यक्ति तक बता दिया, जिससे दुनियाभर में पाकिस्तानी सेना प्रमुख हंसी के पात्र बन गए। बैठक को लेकर शहबाज शरीफ ने ट्रंप की जमकर मक्खनबाजी करते हुए तारीफ की, लेकिन इसमें भी वे प्रोपेगेंडा फैलाने की आदत से नहीं बाज आए। उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्धविराम का क्रेडिट ट्रंप को दे दिया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति शांति पुरुष हैं। पढ़ें पूरी खबर…

सोनम वांगचुक को पहले से था गिरफ्तारी का डर, कहा था- ऐसा हुआ तो मुझे खुशी होगी

लद्दाख के जाने-माने ऐक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन का कहना है कि जिस समय उपद्रवी बेकाबू हुए, उस दौरान सोनम वांगचुक ने किसी को रोका नहीं और धरनास्थल से चुपचाप उठकर चल दिए। इसके अलावा उनके कुछ बयानों को भी हिंसा का कारण माना जा रहा है। इस बीच सोनम वांगचुक का एक बयान भी गिरफ्तारी से पहले का सामने आया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका पहले ही जता दी थी और कहा था कि यदि लद्दाख के लिए आवाज उठाने चलते ऐसा होता है तो मुझे खुशी होगी। पढ़ें पूरी खबर…

टैरिफ रुकवाने के लिए PM मोदी ने पुतिन से की बात? नाटो चीफ दावों पर क्या बोला भारत

भारत ने हाल ही में नाटो चीफ द्वारा अमेरिकी टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में पीएम मोदी और पुतिन की कोई बातचीत नहीं हुई है। शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के बारे में नाटो महासचिव की टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार है। इससे पहले नाटो महासचिव मार्क रट ने दावा किया था कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से लगातार बातचीत कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…

मनमोहन को कांग्रेस ने खास तरीके से किया याद, उनके नाम पर शुरू किया रिसर्च सेंटर

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने खास तरीके से याद किया है। शुक्रवार को उनकी जयंती थी और इस मौके पर दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में उनके नाम पर रिसर्च सेंटर एवं लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। इस संबंध में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह की जिंदगी को सादगी, ईमानदारी और समर्पण के लिए जाना जाएगा। यह रिसर्च सेंटर उनकी विरासत के प्रति एक श्रद्धांजलि है। इसके अलावा भविष्य की पीढ़ियों को भी इससे पता चलेगा कि वास्तव में देश की सेवा करना क्या होता है। पढ़ें पूरी खबर…

हारिस राउफ के प्लेन की क्रैश लैंडिंग, ICC ने ठोका जुर्माना; फरहान को लगी फटकार

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ पर पिछले रविवार को भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान आक्रामक व्यवहार और भड़काऊ इशारों के लिए आईसीसी द्वारा शुक्रवार को मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। वहीं सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को गोलीबारी का इशारा करके जश्न मनाने के लिए चेतावनी दी गई। भारत के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ इशारों के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों हारिस राउफ और साहिबजादा फरहान ने शुक्रवार को आईसीसी की सुनवाई में खुद को निर्दोष बताया। पढ़ें पूरी खबर…

Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।