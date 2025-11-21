Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsPakistan PM hails US panel report on India Pak war China calls it disinformation
अमेरिका से आई रिपोर्ट पर उछले PAK PM, लेकिन बिदक गया चीन; ऑपरेशन सिंदूर पर ऐसा क्या लिखा?

संक्षेप:

अमेरिकी रिपोर्ट में इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले को पाकिस्तान द्वारा आयोजित 'विद्रोही हमला' बताया गया है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच चार दिन चले संघर्ष में पाकिस्तान को 'सैन्य सफलता' मिली।

Fri, 21 Nov 2025 12:07 AMJagriti Kumari पीटीआई
अमेरिकी संसद में हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में बीते मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जंग को लेकर कुछ ऐसा लिखा है जिसपर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उछल उठे हैं। शहबाज शरीफ ने गुरुवार को US कांग्रेस को सौंपी गई हालिया रिपोर्ट की तारीफ करते हुए कहा है कि रिपोर्ट चार दिन के जंग के दौरान भारत पर ‘पाकिस्तान की सफलता’ को लेकर पाक के दावे का समर्थन करती है। हालांकि पाकिस्तान के साथी चीन ने इस रिपोर्ट को गलत जानकारी बताकर खारिज कर दिया है।

दरअसल अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई करीब 800 पेज की इस वार्षिक रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जंग का जिक्र है। रिपोर्ट में इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले को पाकिस्तान द्वारा आयोजित 'विद्रोही हमला' बताया गया है। रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि दोनों देशों के बीच चार दिन चले संघर्ष में पाकिस्तान को 'सैन्य सफलता' मिली। वहीं चीन को लेकर रिपोर्ट में लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने भारत के खिलाफ एक सुनियोजित गलत सूचना अभियान चलाया।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में एक इवेंट में बोलते हुए PM शहबाज शरीफ इस रिपोर्ट को पाक का समर्थन करने वाला बताया। वहीं शरीफ एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ में बिछ गए। PAK PM ने सेना के ‘शानदार प्रदर्शन’ के लिए आर्मी चीफ मुनीर की लीडरशिप को क्रेडिट दिया।

चीन ने खारिज किया दावा

वहीं बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने रिपोर्ट को गलत बताकर खारिज कर दिया। माओ ने एक मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, "यह तथाकथित 'कमीशन' जिसका आपने जिक्र किया, हमेशा चीन के खिलाफ सोच वाला भेदभाव रखता है और इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "कमीशन की रिपोर्ट खुद ही मिसइनफॉरमेशन है।" बता दें कि रिपोर्ट में लिखा था कि चीन ने अपने J-35s को प्रमोट करने के लिए राफेल जेट खिलाफ ‘भ्रामक कैंपेन’ चलाया था।

भारत ने गिराए थे कई पाकिस्तानी जेट

गौरतलब है कि बीते मई महीने में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। 7 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाक और पाक अधिकृत कश्मीर में दर्जनों आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। वहीं इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कायराना हमले शुरू हो गए, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने जहां पाकिस्तान के हमलों को नाकामयाब किया, वहीं 4 दिनों तक चले जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान की ओर से दागे गए कई चीनी फाइटर जेट्स को मिट्टी में मिला दिया था।

