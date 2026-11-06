समुद्री रास्ते आतंकी हमले की तैयारी? वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों के पास मौका, टॉप-5 खबरें
पाकिस्तान के एक और एक और खतरनाक मंसूबा सामने आया है। पाकिस्तान ने लश्कर के जिन आतंकियों को अपने यहां शरण दे रखी है, उन्हें खास किस्म की ट्रेनिंग दे रहा है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के SIR के दौरान मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को एक और मौका दिया है। पढ़िए आज शाम की टॉप-5 खबरें…
पाकिस्तान के एक और एक और खतरनाक मंसूबा सामने आया है। पाकिस्तान ने लश्कर के जिन आतंकियों को अपने यहां शरण दे रखी है, उन्हें खास किस्म की ट्रेनिंग दे रहा है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के SIR के दौरान मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को एक और मौका दिया है। पढ़िए आज शाम की टॉप-5 खबरें…
समुद्र के रास्ते आतंकी हमले की तैयारी में पाकिस्तान
पाकिस्तान के एक और एक और खतरनाक मंसूबा सामने आया है। पाकिस्तान ने लश्कर के जिन आतंकियों को अपने यहां शरण दे रखी है, उन्हें खास किस्म की ट्रेनिंग दे रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने इन आतंकियों को कराची में समुद्र के किनारे स्कूबा डाइविंग साइट पर रखा है। यहां पर इन सभी को खुफिया समुद्री ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरी खबर
SIR में वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों के लिए एक और मौका
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के SIR के दौरान मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को एक और मौका दिया है। आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड समेत दिल्ली में ऐसे मतदाताओं को अंतिम सूची में नाम जुड़वाने के लिए दोबारा आवेदन करने की इजाजत दी है। यह फैसला उन लोगों के लिए है, जिन्हें गणना फॉर्म जारी किए गए थे, लेकिन बाद में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड या डुप्लीकेट (ASDD) की कैटेगरी में डालकर उनका नाम मसौदा सूची से हटा दिया गया। पूरी खबर
E20 पेट्रोल में 31 फीसदी एथनॉल, ऐक्शन में सरकार
कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को दावा किया कि प्रमुख तेल कंपनियां निर्धारित 20 फीसदी की लिमिट से अधिक एथेनॉल मिला पेट्रोल बेच रही हैं और पेट्रोल के नमूनों की जांच में एथेनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत तक पाई गई है। राज्य सरकार अब ऐक्शन में आ गई है और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूरी खबर
सूर्यकुमार यादव और उनके परिवार से मिले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच क्रिकेट को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने सूर्यकुमार के बच्चों के साथ भी कुछ समय बिताया। क्रिकेटर की बेटी ने भजन गाकर भी सुनाया। पूरी खबर
अमिताभ के साथ कॉलेज की लड़कियों ने की थी छेड़छाड़
कौन बनेगा करोड़पति होस्ट अमिताभ बच्चन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से जुड़ा एक किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि एक बार वो मिरांडा हाउस गए थे। वहां, कॉलेज की लड़कियों ने उन्हें छेड़ दिया था। अमिताभ ने कहा कि तब उन्हें पता चला कि एक महिला के दिल पर क्या होता है जब इस तरह से उसकी छेड़छाड़ होती है। पूरी खबर
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।