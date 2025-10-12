पाकिस्तान गलत खेल खेला... अफगान विवाद पर एक्सपर्ट ने क्यों कहा ऐसा? जानें अंदर की बात

पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन ने पाकिस्तान की विदेश नीति को 'विफल' बताया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष को केवल डूरंड लाइन के चश्मे से न देखा जाए, बल्कि पाकिस्तान की आदतन आक्रामकता पर ध्यान दिया जाए।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों देश एक-दूसरे पर आक्रामक कार्रवाइयां कर रहे हैं। रविवार को सीमा पर जारी झड़पों ने नया रूप ले लिया। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। इन संघर्षों में 65 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 30 घायल हो गए। दूसरी ओर, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर प्रकार की उकसावे पर मजबूत और प्रभावी जवाब दिया जाएगा।

इन घटनाक्रमों के बीच पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन ने पाकिस्तान की विदेश नीति को पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक रवैया अपनाया है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए बयान में फैबियन ने कहा कि इस संघर्ष को केवल डूरंड लाइन के चश्मे से न देखा जाए, बल्कि पाकिस्तान की आदतन आक्रामकता पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान ने 'बुरी तरह' खेला और शायद अपनी दबंगई ज्यादा दिखाने की कोशिश की।

फैबियन ने आगे बताया कि संयोग से यह सब तब हो रहा है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री दिल्ली में हैं। डूरंड लाइन ही इस तनाव का एकमात्र कारण नहीं है। पाकिस्तान ने गलत रणनीति अपनाई, जिसका अफगानिस्तान के स्वाभिमानी लोगों ने कड़ा विरोध किया। नतीजा, दोनों देशों के रिश्ते अब बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान ने काबुल पर हमले किए, तो अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। कुल मिलाकर, पाकिस्तानी नीति असफल साबित हुई है। स्पष्ट है कि अफगानिस्तान भारत के साथ मजबूत संबंध विकसित करना चाहता है, और भारत भी ऐसा ही सोचता है। इससे पाकिस्तान स्वाभाविक रूप से चिंतित है।

इससे पूर्व, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान (आईईए) के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा संप्रभुता के उल्लंघन और हालिया हवाई हमलों के जवाब में शनिवार रात डूरंड लाइन के निकट पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए। मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि आज रात हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी सेना के केंद्रों के खिलाफ सफल जवाबी अभियान चलाया, जो आधी रात के आसपास समाप्त हुआ।