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अब पाकिस्तान कोर्ट में भर रहा भारत के हिस्से का बिल, कौन सा केस लड़ने के लिए इतना बेकरार

By Jagriti Kumari
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भारत ने बीते साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था। तब से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी बहाली को लेकर रो रहा है।

अब पाकिस्तान कोर्ट में भर रहा भारत के हिस्से का बिल, कौन सा केस लड़ने के लिए इतना बेकरार

भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर ऐसा तगड़ा दांव चल दिया है कि अब पाकिस्तान मारा मारा फिर रहा है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वह इस समझौते को दोबारा लागू करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हाल ही में इसका खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता निलंबित करने के लिए भारत के खिलाफ जिस कोर्ट में शिकायत की थी, उस कोर्ट में भारत के हिस्से का खर्च भी पाकिस्तान ही भर रहा है।

इकॉनमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय अदालत में घसीटने वाले पाकिस्तान को अब खुद भारत के हिस्से का भी कानूनी खर्च उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, सिंधु जल संधि विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान न केवल अपना खर्च उठा रहा है, बल्कि भारत के हिस्से का भी भुगतान कर रहा है। भारत द्वारा कोई भाव न दिए जाने के बाद पाकिस्तान अकेले ही इस केस को खींच रहा है और अब तक करीब 6,00,000 डॉलर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च कर चुका है।

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पाकिस्तान क्यों भर रहा है भारत का बिल?

बता दें कि सिंधु जल संधि के विवाद निपटारे के नियमों के तहत, जब भी कोई मामला मध्यस्थता में जाता है तो भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलकर इसका खर्च आधा-आधा उठाना होता है। हालांकि अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि से जुड़ी सभी कार्यवाहियों में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया। भारत का साफ कहना है कि यह संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस और स्थायी कदम नहीं उठाता। भारत ने स्पष्ट किया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तब से पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है।

भारत के बहिष्कार के बाद भी पाकिस्तान हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) में इस मामले को लगातार खींच रहा है। अब कोर्ट की कार्यवाही कहीं बंद न हो जाए, इसी डर से पाकिस्तान को अपने साथ-साथ भारत के हिस्से का भी भुगतान करना पड़ रहा है।

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कोर्ट में क्या कह रहा पाकिस्तान?

यह पूरा कानूनी विवाद भारत की दो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी परियोजनाओं को लेकर है, किशनगंगा परियोजना और रतले परियोजना। पाकिस्तान का आरोप है कि इन दोनों परियोजनाओं का डिजाइन सिंधु जल संधि का उल्लंघन करता है, इसलिए वह इसे अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ले गया है। हालांकि, भारत इस ट्रिब्यूनल को ही अवैध मानता है। भारत इस कोर्ट के किसी भी फैसले को पहले ही अमान्य घोषित कर चुका है।

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पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी समझौता

भारत ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी मुहैया नहीं कराया जाएगा। इससे जुड़ी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान किसी भी तरीके से इसे दोबारा लागू करना चाहता है। पाकिस्तानी सरकार के मंत्री तो इसके लिए युद्ध की धमकी तक दे चुके हैं। दरअसल यह समझौता पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी सिंधु ड्रेनेज सिस्टम कर निर्भर है। ऐसे में अगर भारत ने पानी बंद किया तो पहले से सूखाग्रस्त पड़े इस इलाके में पानी की भयंकर कमी हो जाएगी। वहीं खेती के लिए पर्याप्त पानी न मिलने की वजह से पाकिस्तान के लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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