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आखिर चाहता क्या है पाकिस्तान? भारत बॉर्डर पर तैनात कीं 250 चीनी तोपें; कितनी है मारक क्षमता

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार पाकिस्तान भारतीय सीमा पर सैन्य साजो-सामान में इजाफा करने में जुट है। उसने भारत के साथ लगी सीमा पर चीन में बने 250 एसएच-15 ट्रक-माउंटेड सेल्फ-प्रोपेल्ड हॉवित्जर तैनात किए हैं।

Indo China Border
भारतीय सीमा पर चीन से मिली तोपें तैनात कर रहा है पाकिस्तान।

पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार पाकिस्तान भारतीय सीमा पर सैन्य साजो-सामान में इजाफा करने में जुट है। उसने भारत के साथ लगी सीमा पर चीन में बने 250 एसएच-15 ट्रक-माउंटेड सेल्फ-प्रोपेल्ड हॉवित्जर तैनात किए हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने भारत के साथ अपनी पूर्वी सीमा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 155एमएम तोपखाने को व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। यह उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई हैं।

काफी अहम माना जा रहा कदम

पाकिस्तान के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से यह तैनातियां ऐसे समय में हुई हैं, जब वह अपने सशस्त्र बलों को लगातार आधुनिक बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बता दें कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान लगातार खुद को अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने एलओसी और पाकिस्तान के अंदर बने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इस ऑपरेशन में उसने कई आतंकियों को भी मार गिराया था।

क्या है एसएच-15

पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है एसएच-15 चीन की सरकारी रक्षा कंपनी नॉरिंको ने बताया है। यह चीनी सेना, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पीसीएल-181 व्हील्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड हॉवित्जर का एक्सपोर्ट वर्जन है। यह छह बाय छह आर्मर्ड शानक्सी ट्रक चेसिस पर माउंट किया गया है। यह सिस्टम तेजी से तैनाती और तेज रफ्तार के लिए डिजाइन किया गय है। यह सड़क पर 90 किमी/घंटा की रफ्तार से चलता है और मुश्किल जगहों पर भी जल्दी से सेट किया जा सकता है।

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वहीं, 155एमएम/52-कैलिबर आर्टिलरी प्लेटफॉर्म गोला-बारूद को लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तक फायर कर सकता है। जबकि रॉकेट की मदद से वी-लैप प्रोजेक्टाइल के बारे में दावा है कि यह 53 से 72 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसमें एक ऑटोमेटेड फायर-कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्टेबिलाइजिंग स्पेड्स भी लगे हैं, जो क्रू को जल्दी से तैनात होने, हर मिनट छह राउंड तक फायर करने और दुश्मन के काउंटर-बैटरी सिस्टम के प्रतिक्रिया देने से पहले ही फिर से हटाए जाने की सुविधा देते हैं।

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बढ़ जाएगी लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता

जानकारी के मुताबिक 250 एसएच-15 सिस्टम्स कई तोपखाना रेजिमेंट्स को लैस करने के लिए पर्याप्त है। इससे पाकिस्तान की लंबी दूरी की पारंपरिक स्ट्राइक क्षमता में काफी मजबूती आएगी। हाल की डिलीवरी इस बात को भी उजागर करती है कि इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच रक्षा साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। यह पिछले दशक में लगातार विकसित हुई है। हथियार देने के साथ-साथ हस्तांतरण से परे, चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाए हैं। इनका उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी, नेटवर्केड कमांड-एंड-कंट्रोल क्षमता और संयुक्त हथियार संचालन में सुधार करना है।

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बता दें कि शनिवार को पाकिस्तान ने रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ मनाई। इस कार्यक्रम में बोलते हुए पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनिर ने पाकिस्तान और चीन के रिश्ते को बेहद खास बताया। पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के अनुसार, इस समारोह में चीनी राजदूत जियांग जाइडॉन्ग, चीन के डिफेंस अटैच मेजर जनरल वांग झोंग, चीनी दूतावास के अधिकारी और पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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