एनवीडिया के हुआंग का नया कनेक्शन, इंडियाज गॉट लेटेंट में नया बवाल; टॉप-5 न्यूज
एनवीडिया छोड़ने वाले हुआंग का एक नया कनेक्शन सामने आया है। वहीं, इंडियाज गॉट लैटेंज में एक नया बवाल सामने आया है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें…
दिल्ली आए पाकिस्तानी मंत्री ने आगरा में स्थित ताजमहल और निजामुद्दीन दरगाह देखने की मांग कर दी। लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। वहीं, एनवीडिया छोड़ने वाले हुआंग का एक नया कनेक्शन सामने आया है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें…
भारत आए पाकिस्तानी मंत्री को सरकार ने कर दिया मना
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) के लिए पाकिस्तान के क्लाइमेट मिनिस्टर मुसादिक मलिक इन दिनों भारत में आए हैं। यह किसी भी पाकिस्तानी मंत्री की तीन सालों में पहली भारत यात्रा है। दिल्ली आए पाकिस्तानी मंत्री ने आगरा में स्थित ताजमहल और निजामुद्दीन दरगाह देखने की मांग कर दी। एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम 20-22 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। पूरी खबर
हुआंग की बहन की कंपनी का चीन से संबंध?
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चर्चा में आने के बाद हुआंग ने एनवीडिया कंपनी को छोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं हुआंग का संबंध, एनवीडिया के साथ-साथ इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी एएमडी से भी रहा है। आखिर क्या है यह संबंध? दोनों कंपनियों के साथ हुआंग का नाम जुड़ने के पीछे की कहानी क्या है? अचानक से एएमडी का नाम, चीन के साथ क्यों जुड़ने लगा? साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या अमेरिका एमएमडी पर नजर रख रहा है। पूरी खबर
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी बनीं दुल्हन, मां ने दिया आशीर्वाद
बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी का कार्यक्रम शुरू हो गया है। शुक्रवार को तिलक और फलदान की रस्म के साथ शादी समारोह की विधिवत शुरुआत हुई। अनंत सिंह के परिवारजन और रिश्तेदारों ने दुल्हन बनने जा रहीं शिवांगी को बैठाकर गोद भराई की रस्म पूरी की। अनंत सिंह की पत्नी एवं मोकामा की पूर्व विधायक नीलम देवी ने बेटी के सिर पर अपना पल्लू रखकर उसे आशीर्वाद दिया। पूरी खबर
WTC पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान सबसे फिसड्डी टीम
पाकिस्तान ने शुक्रवार को श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से हराया। ये जीत पाकिस्तान के लिए काफी खास है क्योंकि टीम पिछले कुछ समय से मुश्किलों से गुजर रही है। इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान क्रिकेट में काफी उथल-पुथल मची थी। बोर्ड ने कई खिलाड़ियों को बीच दौरे से बाहर कर दिया था। जिसके बाद अब टीम ने दो साल में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती। पूरी खबर
इंडियाज गॉट लेटेंट के कंटेस्टेंट का रो- रोकर बुरा हाल
स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ये शो हमेशा ही किसी न किसी विवादों में घिरा रहा है। ये शो भले ही एक कॉमेडी शो है। यहां पर अक्सर शो पर आए गेस्ट को रोस्ट किया जाता है। कई बार उन पर किए गए जोक्स को लेकर समय रैना ट्रोल भी किए जाते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो और समय रैना सुर्खियों में आए हैं। शो पर पहुंचे एक कंटेस्टेंट ने एक एपिसोड जीतने का दावा किया है। उस कंटेस्टेंट ने रोते हुए वीडियो शेयर किया और बताया कि पूरे नंबर मिलने के बाद भी उनका एपिसोड रिलीज नहीं किया गया। पूरी खबर
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।