हुमायूं और शेरशाह का जिक्र क्यों करने लगे पाकिस्तान के मंत्री, कहा-यही सेलिब्रेट करने आपने बुलाया है
पाकिस्तान के मंत्री एससीओ के फोरम पर बोलते हुए हुमायूं और शेरशाह सूरी का जिक्र करने लगे। उन्होंने इन दोनों का नाम लेते हुए डायवर्सिटी का उदाहरण दिया और कहा कि यही सेलिब्रेट करने तो आपने बुलाया है।
पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने शनिवार को अपने भाषण में हुमायूं और शेरशाह सूरी का जिक्र किया। साथ ही कहा कि यही वो डायवर्सिटी है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए आपने हमें यहां बुलाया है। पाकिस्तान के मंत्री मलिक, नई दिल्ली के पुराना किला में पहले एससीओ सिविलाइज़ेशनल डायलॉग फोरम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह किला, जिसमें आज हम बैठे हैं ये तो खुद एक कहानी है। यह एक ऐसा किला, जिसकी बुनियाद हुमायूं ने रखी, जो तैमूर के वंशज हैं और मध्य एशिया से आए। उन्होंने आगे कहा कि बाद में इसे आगे बढ़ाया शेरशाह सूरी ने, जो एक अफगान है और अफगानिस्तान से यहां आए। यही वो डायवर्सिटी है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए आपने हमें बुलाया है। इसी को डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन नाम दिया गया है।
इतिहास की परतें
मलिक ने कहा कि दोनों शासकों का दिल्ली के पुराना किला के निर्माण से जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक किला अपने आप में इतिहास की कई परतों की कहानी समेटे हुए है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ‘एक दीवार, दो प्रतिद्वंद्वी’ यानी दो शासक और एक किला, यानी इतिहास की दो परतें और एक खाई। भारत ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में तीन दिवसीय सभ्यतागत शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार शाम को इसका उद्घाटन किया था और इस अवसर पर पाकिस्तान के मलिक सहित एससीओ के विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
एक्स पर किया है शेयर
मलिक ने अपने संबोधन का वीडियो एक्स पर साझा किया। उन्होंने उर्दू में भी लिखा कि यह किला अपने आप में एक कहानी है। हुमायूं दूसरे मुगल सम्राट थे। उनका मकबरा, जिसे प्रसिद्ध हुमायूं का मकबरा कहा जाता है, पुराना किला से कुछ ही दूरी पर निजामुद्दीन इलाके में है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है।
पहलगाम में 2025 में हुए हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के मंत्री पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित 'सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां' विषय पर आधारित सत्र में संबोधन के दौरान मलिक ने कहा कि संवाद अलग-अलग पहचानों और विविधताओं के बीच होता है और हम यहां इसी संवाद के लिए आए हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।