पाकिस्तानी मंत्री पर मेहरबान हुआ भारत, ताजमहल घूमने की दी इजाजत; इस दरगाह नहीं जा सकेंगे
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक भारत दौरे पर ताजमहल घूम सकेंगे, लेकिन हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति नहीं मिली। सुरक्षा कारणों से भारतीय अधिकारियों ने अनुरोध खारिज किया।
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक भारत दौरे पर हैं। इस दौरान वे ताजमहल का दीदार कर सकेंगे, लेकिन उन्हें दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति नहीं दी गई है। भारतीय अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दरगाह जाने का अनुरोध खारिज कर दिया। हालांकि, उन्हें दिल्ली और आगरा के चार अन्य प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर जाने की मंजूरी दी गई है।
मलिक इन दिनों नई दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सभ्यताओं के संवाद मंच में हिस्सा लेने आए हैं। ट्रिब्यून ने सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान उच्चायोग ने उनके भारत दौरे के दौरान पांच स्थानों पर जाने की अनुमति मांगी थी। इनमें आगरा का ताजमहल, दिल्ली हाट, हुमायूं का मकबरा, किला राय पिथौरा और हजरत निजामुद्दीन दरगाह शामिल थे। सुरक्षा आकलन के बाद अधिकारियों ने पहले चार स्थानों पर जाने की अनुमति दे दी, जबकि निजामुद्दीन दरगाह जाने की इजाजत रोक दी गई।
पुराना किला में आयोजित हो रहा संवाद मंच
मुसादिक मलिक 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित पहले एससीओ सभ्यताओं के संवाद मंच में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव के बाद भारत आने वाले वह पाकिस्तान के पहले संघीय मंत्री हैं।
उनके भारत दौरे को लेकर शुरुआत में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि उनकी गतिविधियां केवल बहुपक्षीय कार्यक्रम तक सीमित रहेंगी। हालांकि, बाद में भारतीय अधिकारियों ने सुरक्षा समीक्षा के बाद उन्हें प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर जाने की अनुमति दे दी। इसमें सिर्फ हजरत निजामुद्दीन दरगाह शामिल नहीं है।
भारत-पाकिस्तान संबंधों पर क्या बोले मलिक?
पुराना किला में आयोजित कार्यक्रम से इतर मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में मलिक ने कहा कि यह मंच क्षेत्र के देशों को राजनीतिक और रणनीतिक मतभेदों से आगे बढ़कर संवाद करने का अवसर देता है।
भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार की संभावना से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के देशों के आपसी संबंधों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि देश राजनीति से आगे बढ़कर सामाजिक मुद्दों, गरीबी और दूसरी चिंताओं पर व्यापक नजरिया अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के कारण इन जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
संस्कृति और सभ्यता के जरिए करीब आ सकते हैं देश
मलिक ने कहा कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत आदान-प्रदान अलग-अलग देशों को मतभेदों के बावजूद एक मंच पर ला सकता है। उन्होंने इस तरह के संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराने पर एससीओ का आभार भी जताया।
भारत और पाकिस्तान के बीच साझा सभ्यतागत संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संवाद का मूल आधार विविधता को स्वीकार करना है। उनके मुताबिक, जहां एकरूपता होती है, वहां संवाद की जरूरत नहीं होती, लेकिन विविधता ही बातचीत और विचारों के आदान-प्रदान को जरूरी बनाती है। उन्होंने क्षेत्र के साझा इतिहास को भी आपसी बातचीत और जुड़ाव का आधार बताया।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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