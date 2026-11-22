पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने कहा कि आतंकवाद से जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के हजारों नागरिक भी कट्टरपंथ और आतंकवाद का शिकार हुए हैं।

पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को भारत में हुए आतंकी हमलों और पाकिस्तान की भूमिका से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ा। हालांकि, उन्होंने इन सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय आतंकवाद से जुड़े आरोपों पर सबूत मांगे और भारत के साथ बातचीत की पेशकश की। आतंकवाद पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो मुसादिक मलिक चिढ़ गए। उन्होंने कहा, 'इतना ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हैं भाई।' मलिक 22 नवंबर को राजधानी में आयोजित पहले SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों ने भारत में हमलों को अंजाम दिया है और क्या पाकिस्तान ने इन संगठनों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की है? इस पर उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका स्वीकार करने के बजाय आतंकवाद के मुद्दे को पूरे क्षेत्र की समस्या बताया।

मुसादिक मसूद मलिक ने कहा कि आतंकवाद से जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के हजारों नागरिक भी कट्टरपंथ और आतंकवाद का शिकार हुए हैं और उनकी सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान दे रही है। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा, 'इस मुद्दे का समाधान निकालने का एक ही तरीका है। हमें सभी सबूत और तथ्य पारदर्शी तरीके से एक-दूसरे के सामने रखने चाहिए। इसके लिए एक ऐसा मंच बनाया जाना चाहिए, जहां इन सबूतों पर चर्चा हो सके और हर मुद्दे का समाधान निकाला जा सके।' उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि पूरा क्षेत्र इस समस्या से प्रभावित है। हालांकि, भारत की ओर से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया।

भारत के साथ बातचीत का प्रस्ताव पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि अगर आतंकवाद का स्थायी समाधान निकालना है तो बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग समाधान खोजने के बजाय उकसाने की कोशिश करते हैं। मलिक ने कहा कि पाकिस्तान कई मंचों पर भारत के साथ बातचीत का प्रस्ताव रख चुका है। दोनों देश आपस में बैठकर अपने-अपने सबूत पेश कर सकते हैं। उन्होंने बहुपक्षीय मंच पर भी इस मुद्दे को उठाने की बात कही। मलिक ने भरोसा दिलाया कि जब भी इस विषय पर चर्चा होगी, वह सबूतों के आधार पर होगी। हालांकि, भारत लंबे समय से यह स्पष्ट करता रहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। भारत सीमा पार से होने वाले आतंकवाद और उसे मिलने वाले सरकारी समर्थन को अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानता है।