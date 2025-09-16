नौटंकी, दिवालिया; हार से बौखलाए पाकिस्तानी नेता, भारत के बारे में ये सब बोला

रविवार को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया था। पहले ही मैच को लेकर विवाद चल रहा था कि टॉस के बाद भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद जब मैच खत्म हुआ, तब भी भारतीय खिलाड़ी बगैर हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए।

एशिया कप के मैच में भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब मुल्क के संचार मंत्री ने मैच के बाद खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि पड़ोसी कभी सैन्य मैदान में नहीं जीत सकता। खास बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया था।

जियो न्यूज के अनुसार, मंत्री अताउल्लाह तरार ने मंगलवार को कहा, 'एक देश जो पूरी तरह से नैतिक रूप से दिवालिया है और जिसके पास कोई मूल्य नहीं हैं, वो हमेशा जब सैन्य मैदान में नहीं जीत पाता, तो स्पोर्ट्स में ऐसी नौटंकी करता है।' उन्होंने कहा, 'वो क्रिकेट का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।' इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष का भी जिक्र किया और भारत पर निशाना साधा।

ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हमला कर दिया था। तब 26 सैलानियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके जवाब में 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया। इसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान क्षेत्र में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके बाद करीब चार दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चला था।

भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से अनुरोध किए जाने के बाद सीजफायर किया गया था।