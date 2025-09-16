Pakistan minister criticize Indian team gesture towards Pakistan cricket operation sindoor नौटंकी, दिवालिया; हार से बौखलाए पाकिस्तानी नेता, भारत के बारे में ये सब बोला, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPakistan minister criticize Indian team gesture towards Pakistan cricket operation sindoor

नौटंकी, दिवालिया; हार से बौखलाए पाकिस्तानी नेता, भारत के बारे में ये सब बोला

रविवार को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया था। पहले ही मैच को लेकर विवाद चल रहा था कि टॉस के बाद भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद जब मैच खत्म हुआ, तब भी भारतीय खिलाड़ी बगैर हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 04:54 PM
share Share
Follow Us on
नौटंकी, दिवालिया; हार से बौखलाए पाकिस्तानी नेता, भारत के बारे में ये सब बोला

एशिया कप के मैच में भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब मुल्क के संचार मंत्री ने मैच के बाद खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि पड़ोसी कभी सैन्य मैदान में नहीं जीत सकता। खास बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया था।

जियो न्यूज के अनुसार, मंत्री अताउल्लाह तरार ने मंगलवार को कहा, 'एक देश जो पूरी तरह से नैतिक रूप से दिवालिया है और जिसके पास कोई मूल्य नहीं हैं, वो हमेशा जब सैन्य मैदान में नहीं जीत पाता, तो स्पोर्ट्स में ऐसी नौटंकी करता है।' उन्होंने कहा, 'वो क्रिकेट का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।' इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष का भी जिक्र किया और भारत पर निशाना साधा।

क्या था विवाद

रविवार को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया था। पहले ही मैच को लेकर विवाद चल रहा था कि टॉस के बाद भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद जब मैच खत्म हुआ और भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, तब भी भारतीय खिलाड़ी बगैर हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए।

ऑपरेशन सिंदूर

22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हमला कर दिया था। तब 26 सैलानियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके जवाब में 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया। इसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान क्षेत्र में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके बाद करीब चार दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चला था।

भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से अनुरोध किए जाने के बाद सीजफायर किया गया था।

क्या बोले सूर्यकुमार यादव

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को एशिया कप में पाकिस्तान पर सात विकेट की शानदार जीत को देश के सशस्त्र बलों को समर्पित किया और कहा कि उनकी टीम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ है। सूर्यकुमार ने यह टिप्पणी टूर्नामेंट में अपनी टीम की लगातार दूसरी जीत के बाद की थी।

Suryakumar Yadav India Pakistan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।