मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने पर क्या बोला पाकिस्तान, मीडिया में सूर्यकुमार यादव के चर्चे
एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पांच विकेट से धो डाला। भावनाओं के ज्वार, प्रतिद्दंद्विता का खुमार दोनों तरफ चढ़ा हुआ था और इस दौरान जब भारत ने लगातार तीसरे मैच में पाकिस्तान को हराया तो यह बड़ा मौका था। इससे भी बड़ा और दुर्लभ अवसर तब दिखा, जब भारत की टीम ने मोहसिन नकवी के हाथ से एशिया कप ट्रॉफी ही लेने से इनकार कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में लिए गए निर्णय से पाकिस्तान बौखला गया है और वहां की मीडिया में भी टीम इंडिया के कैप्टन की खूब चर्चा हो रही है।
पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' ने मैच को लेकर संपादकीय लिखा है। इसमें लिखा गया कि मैच में भारतीय टीम ने खेल भावना नहीं दिखाई। इसके अलावा अखबार ने ट्रॉफी देने की जिद पर अड़े रहने के लिए मोहसिन नकवी की तारीफ भी की। अखबार ने सूर्यकुमार यादव का भी जिक्र किया और कहा कि वह मुखौटा कप्तान हैं और बीसीसीआई एवं भारत सरकार के कहने पर उन्होंने ट्रॉफी ना लेने जैसा फैसला किया। बता दें कि सूर्यकुमार ने यादव ने एशिया कप के सभी मुकाबलों की मैच फीस को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को समर्पित कर दी है।
इसके अलावा जियो न्यूज ने भी इसे लेकर अपनी बौखलाहट दिखाई है। जियो न्यूज ने लिखा कि बीसीसीआई के आदेश पर यह सब हुआ है। पाकिस्तानी चैनल की वेबसाइट ने लिखा कि हमारे खिलाड़ियों ने खेल भावना का परिचय दिया और मैच के बाद आयोजित कार्यक्रम में उन लोगों ने पुरस्कार राशि ली। बता दें कि मैच के बाद करीब 45 मिनट तक भारतीय टीम का इंतजार होता रहा है, लेकिन टीम ट्रॉफी लेने ही नहीं पहुंची। भारत का विरोध इस बात को लेकर था कि एशियाई क्रिकेट परिषद और पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। वजह यह थी कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं और अकसर आपत्तिजनक बयान भारत के खिलाफ देते रहे हैं।