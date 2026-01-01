Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsPakistan making big issue of Jaishankar handshake with Ayaz Sadiq India slams
जयशंकर के साथ हाथ मिलाने को ‘बड़ी उपलब्धि’ बताने लगा पाक, भारत ने दिखा दी जगह

जयशंकर के साथ हाथ मिलाने को ‘बड़ी उपलब्धि’ बताने लगा पाक, भारत ने दिखा दी जगह

संक्षेप:

पाकिस्तान विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक के बीच हुई मुलाकात को हाईलाइट करने के लिए उत्सुक दिखा। वहीं भारत ने इसे महज एक साधारण सी घटना बताया है।

Jan 01, 2026 01:13 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के एक अधिकारी से हाथ क्या मिला लिया, पाकिस्तान इस बात को भी तूल देने लगा। पाकिस्तान इस हद तक हताश है कि उसने इस मामले को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि पाक बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि यह महज एक शिष्टाचार भेंट थी।

इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संक्षिप्त मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार से इतर एक संक्षिप्त मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद पाक नेशनल असेंबली सचिवालय ने एक बयान में कहा कि जब सादिक जिया के निधन से संबंधित शोक पुस्तिका में संदेश लिखने संसद भवन पहुंचे तो विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों की मौजदूगी में जयशंकर ने उनसे मुलाकात की और हाथ मिलाया।

बयान में कहा गया है, “पाकिस्तान-भारत के बीच मई 2025 के बाद भारत की पहल पर हुई यह पहली महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय मुलाकात है।” बयान में यह भी कहा गया है कि “पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की जांच के लिए लगातार संवाद और संयमित व सहयोगात्मक कदम उठाने पर जोर दिया है। इसमें शांति वार्ता और संयुक्त जांच के प्रस्ताव भी शामिल हैं।”

हालांकि भारत ने साफ तौर पर कहा है कि यह मीटिंग सिर्फ एक शिष्टाचार थी और इसमें सभी रणनीतिक नियमों का पालन किया गया। भारतीय अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि वे शोक के इस पल में चीजों को शालीन रखना चाहते थे। अधिकारियों ने इस बात पर निराशा भी जताई कि पाकिस्तान विदेश में शांति की बात करता है लेकिन घर पर अलग तरह से काम करता है।

