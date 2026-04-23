भारत ने कुछ गलत किया तो समझौता नहीं करेंगे, पहलगाम की बरसी पर पाकिस्तान ने उगला जहर

तरार ने कुलभूषण जाधव का हवाला दिया भारत पर आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही दावा किया कि पाकिस्तान के पास जाफर ट्रेन अटैक और खुजदार हमले में भारत के शामिल होने के 'सबूत' हैं। हालांकि, पाकिस्तान ने अब तक इसे लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया है।

पहलगाम आतंकवादी हमले की बरसी पर बुधवार को पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को भड़काने की कोशिश की। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय है, जिसे भारत आंतरिक करार दे रहा है। साथ ही पड़ोसी ने गीदड़ भभकी भी दी है है कि भारत के 'दुस्साहस' का जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क झूठ का पुलिंदा जारी रखते हुए पाकिस्तान में हुए हमलों के तार भी भारत से जोड़ने के प्रयास करता नजर आया।

पाकिस्तान के झूठे दावों का सिलसिला पाकिस्तान के अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, संचार मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि भारत 'अपने आंतरिक मामलों को बाहरी दिखाने और बाहरी मामलों को आंतरिक दिखाने की कोशिश कर रहा है।' उन्होंने आरोप लगाए कि आतंकवाद भारत का आंतरिक मुद्दा है, जिसे बाहरी परेशानी की तरह पेश किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कश्मीर विवाद 'अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, जिसे भारत आंतरिक बताता है।'

तरार ने कुलभूषण जाधव का हवाला दिया भारत पर आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही दावा किया कि पाकिस्तान के पास जाफर ट्रेन अटैक और खुजदार हमले में भारत के शामिल होने के 'सबूत' हैं। हालांकि, पाकिस्तान ने अब तक इसे लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया है।

गीदड़ भभकी तरार ने कहा कि भारत की तरफ से किसी भी 'दुस्साहस' का 'तुरंत, असरदार और निर्णायक जवाब' दिया जाएगा। साथ ही कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता, सम्मान या सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। खास बात है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके बाद कई मौकों पर पाकिस्तानी नेता हमले की बात को स्वीकार करते नजर आए थे।

भारत ने दी चेतावनी पहलगाम आतंकवादी हमले की पहली बरसी पर भारतीय सेना ने बुधवार को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि भारत के खिलाफ किसी भी कृत्य का जवाब निश्चित तौर पर दिया जाएगा। सेना ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''भारत के खिलाफ कृत्यों का जवाब निश्चित तौर पर दिया जाएगा। न्याय जरूर किया जाएगा! हमेशा! सिंदूरवर्षगांठ, न्याय कायम रहे, राष्ट्र सर्वोपरि।'

पहलगाम हमले की पहली बरसी की पूर्व संध्या पर, भारतीय सेना ने मंगलवार को कहा था, 'जब मानवता की सीमाएं लांघ दी जाती हैं, तो जवाब निर्णायक होता है'। पिछले एक साल में शीर्ष भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' 'अभी भी जारी है', और देश की सैन्य तैयारी चौबीसों घंटे और पूरे साल 'बहुत उच्च' स्तर पर बनी रहनी चाहिए।