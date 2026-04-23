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भारत ने कुछ गलत किया तो समझौता नहीं करेंगे, पहलगाम की बरसी पर पाकिस्तान ने उगला जहर

Apr 23, 2026 08:34 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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तरार ने कुलभूषण जाधव का हवाला दिया भारत पर आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही दावा किया कि पाकिस्तान के पास जाफर ट्रेन अटैक और खुजदार हमले में भारत के शामिल होने के 'सबूत' हैं। हालांकि, पाकिस्तान ने अब तक इसे लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया है।

भारत ने कुछ गलत किया तो समझौता नहीं करेंगे, पहलगाम की बरसी पर पाकिस्तान ने उगला जहर

पहलगाम आतंकवादी हमले की बरसी पर बुधवार को पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को भड़काने की कोशिश की। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय है, जिसे भारत आंतरिक करार दे रहा है। साथ ही पड़ोसी ने गीदड़ भभकी भी दी है है कि भारत के 'दुस्साहस' का जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क झूठ का पुलिंदा जारी रखते हुए पाकिस्तान में हुए हमलों के तार भी भारत से जोड़ने के प्रयास करता नजर आया।

पाकिस्तान के झूठे दावों का सिलसिला

पाकिस्तान के अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, संचार मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि भारत 'अपने आंतरिक मामलों को बाहरी दिखाने और बाहरी मामलों को आंतरिक दिखाने की कोशिश कर रहा है।' उन्होंने आरोप लगाए कि आतंकवाद भारत का आंतरिक मुद्दा है, जिसे बाहरी परेशानी की तरह पेश किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कश्मीर विवाद 'अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, जिसे भारत आंतरिक बताता है।'

तरार ने कुलभूषण जाधव का हवाला दिया भारत पर आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही दावा किया कि पाकिस्तान के पास जाफर ट्रेन अटैक और खुजदार हमले में भारत के शामिल होने के 'सबूत' हैं। हालांकि, पाकिस्तान ने अब तक इसे लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया है।

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गीदड़ भभकी

तरार ने कहा कि भारत की तरफ से किसी भी 'दुस्साहस' का 'तुरंत, असरदार और निर्णायक जवाब' दिया जाएगा। साथ ही कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता, सम्मान या सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। खास बात है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके बाद कई मौकों पर पाकिस्तानी नेता हमले की बात को स्वीकार करते नजर आए थे।

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भारत ने दी चेतावनी

पहलगाम आतंकवादी हमले की पहली बरसी पर भारतीय सेना ने बुधवार को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि भारत के खिलाफ किसी भी कृत्य का जवाब निश्चित तौर पर दिया जाएगा। सेना ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''भारत के खिलाफ कृत्यों का जवाब निश्चित तौर पर दिया जाएगा। न्याय जरूर किया जाएगा! हमेशा! सिंदूरवर्षगांठ, न्याय कायम रहे, राष्ट्र सर्वोपरि।'

पहलगाम हमले की पहली बरसी की पूर्व संध्या पर, भारतीय सेना ने मंगलवार को कहा था, 'जब मानवता की सीमाएं लांघ दी जाती हैं, तो जवाब निर्णायक होता है'। पिछले एक साल में शीर्ष भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' 'अभी भी जारी है', और देश की सैन्य तैयारी चौबीसों घंटे और पूरे साल 'बहुत उच्च' स्तर पर बनी रहनी चाहिए।

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि देश पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को कभी नहीं भूलेगा और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'भारत ने दशकों तक सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का सामना किया है, लेकिन आज हमारी प्रतिक्रिया दृढ़, निर्णायक और अडिग है। ठोस कार्रवाई के जरिए हमने दिखा दिया है कि हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने या हमारी एकता को बाधित करने की किसी भी कोशिश का जवाब पूरी ताकत और स्पष्टता के साथ दिया जाएगा।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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