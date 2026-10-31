पाकिस्तान के कराची में 7 महीने से फंसा भारतीय जहाज, बहुत बुरे हालात; PM से गुहार लगा रहा परिवार

पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारतीय कार्गो जहाज में चीफ ऑफिसर विनीत किशोर मिश्रा समेत छह नाविक सात महीने से फंसे हैं। तीन साल का बेटा पिता की राह देख रहा है। परिवार ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से गुहार लगाई है।

कराची बंदरगाह पर क्यों फंसा है भारतीय जहाज? 7 महीने से घर वापसी का इंतजार कर रहे 6 नाविक (फाइल फोटो)

पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर एक भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सात महीने से फंसा हुआ है। जहाज पर चीफ ऑफिसर विनीत किशोर मिश्रा समेत छह भारतीय नाविक मौजूद हैं। उनकी घर वापसी नहीं होने से परिवार परेशान है। विनीत की पत्नी अपने दो छोटे बच्चों के साथ दिल्ली पहुंची हैं और पति समेत सभी भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले विनीत कार्गो शिप में चीफ ऑफिसर हैं। वह अप्रैल से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर फंसे हैं। परिवार ने पिछले सात महीनों में कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है।

परिवार ने दिल्ली में डाला डेरा, पीएम और राष्ट्रपति से लगाई गुहार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, लगातार कोशिशों के बावजूद विनीत की वापसी का रास्ता नहीं निकलने पर उनका परिवार अब दिल्ली पहुंचा है। परिजन पहाड़गंज के एक होटल में ठहरे हैं। उनकी कोशिश वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप कराने की है।

विनीत की पत्नी नेहा ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्रालय (MEA) से अपने पति समेत जहाज पर फंसे भारतीय नाविकों को वापस लाने की अपील की है। नेहा के मुताबिक, उनका तीन साल का बेटा वेदांश बार-बार पिता के बारे में पूछता है। कई बार उनके पास बच्चे के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। दंपति की एक 10 महीने की बेटी भी है।

कराची बंदरगाह पर छह भारतीय नाविक फंसे परिवार के मुताबिक, विनीत ने भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर कराची बंदरगाह पर मालवाहक जहाज में फंसे छह भारतीय नाविकों की मदद की अपील की थी। उन्होंने जहाज पर लंबे समय से बिजली नहीं होने, जरूरी सामान की कमी और चालक दल के सदस्यों की बिगड़ती सेहत का मुद्दा उठाया था। विनीत ने आगाह किया था कि जहाज पर मौजूद लोगों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। विनीत के मुताबिक, भारतीय चालक दल के सदस्य अपने रोजगार कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने के कई महीने बाद भी जहाज से उतरकर वापस नहीं जा सके हैं।

17 अप्रैल को कराची पहुंचा था जहाज, 29 अप्रैल से हिरासत में रिपोर्ट के मुताबिक, जहाज 17 अप्रैल को कराची बंदरगाह पहुंचा था। इसके बाद करीब 29 अप्रैल से उसे अदालत के आदेश पर हिरासत में रखा गया है। विनीत ने 25 फरवरी को ईरान के बंदर अब्बास के पास समुद्र में जहाज पर अपनी ड्यूटी जॉइन की थी।

जहाज पर फंसे नाविकों का आरोप है कि उनके पासपोर्ट और सीफेयरर्स बुक (नाविकों की सेवा से जुड़े दस्तावेज) अधिकारियों या जहाज के एजेंट के कब्जे में हैं। इस वजह से वे अपनी ओर से भारत लौटने की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं।

जहाज में बिजली गुल, बंदरगाह प्रशासन से मिल रहा खाना विनीत के पिता ललित किशोर मिश्रा, जो सेना से रिटायर हैं, ने बताया कि बीते सात महीने परिवार के लिए बेहद मुश्किल रहे हैं। नेटवर्क उपलब्ध होने पर परिवार की विनीत से कभी-कभार बात हो पाती है, लेकिन ये कॉल कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं चलतीं। ललित किशोर के मुताबिक, जहाज में लगातार बिजली गुल रहने के बाद हालात और खराब हो गए। चालक दल के सदस्यों को बंदरगाह प्रशासन की ओर से खाना उपलब्ध कराया जा रहा था।

पेंशन के सहारे चल रहा परिवार का खर्च नेहा ने बताया कि फिलहाल परिवार अपने खर्चों के लिए ससुर की पेंशन पर निर्भर है। विनीत की सुरक्षित वापसी के लिए एक सांसद और एक विधायक की ओर से भी केंद्र सरकार को पत्र भेजे गए हैं।