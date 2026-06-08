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शहीदी दिवस पर सीमा पार से आई खुशखबरी, पाकिस्तान ने जारी किए भारतीयों के लिए वीजा

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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पाकिस्तान उच्चायोग ने गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी बरसी से पहले 10 से 19 जून तक पाकिस्तान में होने वाले वार्षिक सिख उत्सव में शामिल होने के लिए 737 भारतीय तीर्थयात्रियों को वीजा जारी कर दिए हैं।

शहीदी दिवस पर सीमा पार से आई खुशखबरी, पाकिस्तान ने जारी किए भारतीयों के लिए वीजा

पाकिस्तान उच्चायोग ने पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस से पहले 10 से 19 जून तक पाकिस्तान में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए 737 भारतीय तीर्थयात्रियों को वीजा जारी कर दिए हैं। उच्चायोग द्वारा सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, इन तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा ननकाना साहिब, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब समेत अन्य प्रमुख सिख तीर्थस्थलों पर मत्था टेकने की अनुमति दी गई है

भारत में पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त साद अहमद वाराइच ने तीर्थयात्रियों को सफल और शांतिपूर्ण यात्रा की शुभकामनाएं दीं। उच्चायोग ने स्पष्ट किया कि वीजा जारी करना 1974 के धार्मिक स्थलों की यात्रा संबंधी द्विपक्षीय प्रोटोकॉल को लागू करने की पाकिस्तान सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एसजीपीसी को 541 तीर्थयात्रियों के लिए वीजा

इस बीच, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) को गुरु अर्जुन देव जी की शहादत की बरसी के अवसर पर पाकिस्तान के ऐतिहासिक सिख तीर्थस्थलों की यात्रा के लिए 541 सिख तीर्थयात्रियों के वीजा मिल गए हैं। एसजीपीसी की धर्म प्रचार समिति के सचिव गुरिंदर सिंह मथरेवाल ने सोमवार को बताया कि कमेटी ने कुल 561 तीर्थयात्रियों के पासपोर्ट नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में जमा किए थे, जिनमें से 541 को वीजा जारी कर दिया गया, जबकि 20 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया।

मथरेवाल ने कहा कि तीर्थयात्रियों का जत्था बुधवार को एसजीपीसी मुख्यालय से पाकिस्तान रवाना होगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालु विभिन्न सिख तीर्थस्थलों पर मत्था टेकेंगे और 19 जून को भारत लौटने से पहले शहादत दिवस के स्मरणोत्सवों में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि जिन तीर्थयात्रियों के वीजा स्वीकृत हो चुके हैं, वे नौ जून को कार्यालय समय में कमेटी कार्यालय से अपने पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

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लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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