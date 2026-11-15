पाकिस्तान अपने सबसे अनुभवी मंत्री को क्यों भेज रहा है भारत? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली यात्रा
इससे पहले मई 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए गोवा आए थे। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के बीच यह पहला मंत्री-स्तरीय दौरा होगा।
India-Pakistan: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले की तुलना में और तल्खी देखने को मिली थी। हालांकि, अब इसमें कुछ नरमी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने शनिवार को घोषणा की कि वह नई दिल्ली में 20 से 22 नवंबर तक होने वाले पहले 'शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सभ्यता संवाद में हिस्सा लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में तियानजिन में हुए SCO शिखर सम्मेलन में इस संवाद का प्रस्ताव रखा था।
इससे पहले मई 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए गोवा आए थे। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के बीच यह पहला मंत्री-स्तरीय दौरा होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मामलों के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक इस संवाद में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
भारत ने औरंगजेब खिची को किया था आमंत्रित
भारत ने इस कार्यक्रम के लिए संस्कृति मंत्री औरंगजेब खिची को आमंत्रित किया था, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मामलों के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक इस टीम का नेतृत्व करेंगे। उन्हें पाकिस्तान सरकार में एक अधिक अनुभवी मंत्री माना जाता है।
पाकिस्तान ने अपनी घोषणा में कहा, "यह कार्यक्रम SCO सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा ताकि वे सभ्यता संवाद और सांस्कृतिक समझ से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा कर सकें।" पाकिस्तान ने आगे कहा कि इस्लामाबाद SCO के भीतर आपसी सम्मान की भावना के साथ सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने और लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बिलावल भुट्टो के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री की पहली यात्रा
2023 में बिलावल के दौरे के बाद अगले साल विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था। SCO विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए वह पाकिस्तान गए थे। इन दोनों ही मौकों पर दोनों देशों के मंत्रियों के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई थी।
आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक दशक से भी अधिक समय से कोई ठोस द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है। दोनों देश यूरेशियन समूह के भीतर एक-दूसरे के संपर्क में बने रहे हैं। दोनों 2017 में इस समूह के पूर्ण सदस्य बने थे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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