भारत से बातचीत को तड़फड़ा रहा पाकिस्तान, इशाक डार बोल गए भीख वाली बात

पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने संकेत दिए हैं कि वे भारत के साथ बातचीत करने को तड़फड़ा रहे हैं।

पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह का आक्रामक रवैया अपनाया है उससे पाकिस्तान तड़फड़ाने लगा है। वह यही सोच रहा है कि किसी तरह भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू हो जाए। हालांकि फजीहत से डर से पाकिस्तान खुलकर बातचीत का प्रस्ताव भी नहीं रख पा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा कि वे सम्मानजनक तरीके से भारत से बातचीत करने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान बातचीत के लिए भीख तो नहीं मांगेगा।'

कश्मीर राग नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि अब अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो वह पीओके की वापसी पर होगी। वहीं इशाक डार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान भारत के साथ सम्मानजनक तरीके से कंपोजिट डायलॉग शुरू करने को तैयार है। उन्होंने कहा, वह कश्मीर समेत अनसुलझे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। बता दें कि जनरल परवेज मुशर्रफ के समय में 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच कंपोजिट डायलॉग की शुरुआत हुई थी। 2008 में मुंबई में आतंकी हमले के बाद यह डायलॉग बंद हो गया।