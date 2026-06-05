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पाकिस्तान बहुत बड़ा देश, अचानक तारीफ करने लगे पुतिन; भारत के बारे में क्या बोले

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल फोरम के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद, चीन की अर्थव्यवस्था, अमेरिका का देशों पर दबाव समेत कई मुद्दों पर बात की है। पढ़िए पूरी खबर।

पाकिस्तान बहुत बड़ा देश, अचानक तारीफ करने लगे पुतिन; भारत के बारे में क्या बोले

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को बड़ा मुल्क बताया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के दुनिया के कई देशों से कई तरह के रिश्ते हैं। हालांकि, इस दौरान उन्होंने भारत को भी सराहा और अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बताया है। हाल ही में तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा था कि उसके पाकिस्तान से भाई चारे वाले संबंध हैं और वह भारत से भी अच्छे रिश्ते चाहता है।

SPIEF यानी सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल फोरम के दौरान पुतिन ने दुनिया के कई पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार कड़ी मेहनत कर रही है, जिसका नतीजे सभी को दिख रहा है। खास बात है कि रूस को भारत के बड़े सहयोगियों में गिना जाता है।

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पाकिस्तान के बारे में क्या बोले

कार्यक्रम के दौरान एक भारतीय पत्रकार ने पुतिन से पाकिस्तान को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि आपके चीन और पाकिस्तान दोनों से ही अच्छे संबंध हैं, तो क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि भारत के रक्षा हितों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। इसपर पुतिन ने कहा, 'हम सारी पेचीदा चीजों के बारे में जानते हैं और भारत और पाकिस्तान की सीमा से जुडे़ मुद्दे को भी जानते हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'आपने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है, जो पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है। मुझे ऐसा नहीं लगता। पहली बात कि पाकिस्तान बहुत बड़ा देश है और उसके कई देशों से बहु आयामी संबंध हैं।' उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान के लिए चीन के साथ संबंधों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, लेकिन सभी चीन के साथ अपने संबंध बना रहे हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।'

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भारत का भी लिया नाम

पुतिन ने कहा, 'भारत का तीसरा नंबर है। जीडीपी के मामले में रूस चौथे स्थान पर है।' उन्होंने कहा, 'चीन, अमेरिका, चीन और रूस चार टॉप देश हैं, जो इस संबंध में जापान और सभी यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ देते हैं।' उन्होंने कहा, 'भारत और चीन के बीच नाजुक बहु आयामी रिश्ते हैं। इनके बीच में दखल देना सही विचार नहीं है। हम भारत और चीन दोनों ही देशों में अपने दोस्तों के संपर्क में रहते हैं।'

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उन्होंने गुरुवार को उन्होंने कहा, 'अमेरिका, रूस के साथ सहयोग के मामले में भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सभी यह समझ चुके हैं कि पीएम नरेन्द्र मोदी और भारत पर दबाव डालना अंतरराष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक है।'

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लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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