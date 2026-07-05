क्रिप्टो के लिए विदेशी महिलाओं पर टूट पड़ा पाकिस्तानी डिप्टी PM का पोता, 1 लाख डॉलर की लूट
पाकिस्तान में दो विदेशी महिलाओं के साथ गैंगरेप मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। जांच में पता चला है कि डिप्टी पीएम इशाक डार का पोता और महिलाओं का क्रिप्टोकरेंसी का बिजनेस था। क्रिप्टो हासिल करने के लिए ही रजा डार ने उन्हें बंधक बनाया था।
पाकिस्तान में दो विदेशी महिलाओं को बंधक बनाकर गैंगरेप मामले में नया मोड़ आ गया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में क्रिप्टो करेंसी का ऐंगल सामने आया है। डिप्टी पीएम इशाक डार का पोता रजा डार और अन्य आरोपी महिलाओं की क्रिप्टो करेंसी लूटना चाहते थे। उन्हें बंधक बनाने और प्रताड़ित करने के बाद उन्होंने किसी तरह 1 लाख डॉलर के क्रिप्टो हथिया भी लिए।
बार-बार कंप्यूटर का पासवर्ड मांग रहा था इशाक डार का पोता
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वह अपनी दोस्त के साथ एक घर में रुकी थी। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे। उनके हाथों में हथियार थे। उन लोगों ने दोनों महिलाओं को बंधक बना लिया और उनका कंप्यूटर ले लिया। इसके बाद वे कंप्यूटर का पासवर्ड मांगने लगे। महिलाओं ने बताया कि इशाक डार का पोता मोहम्मद रजा डार बार-बार क्रिप्टो की मांग कर रहा था। पीड़िताओं ने कहा कि बंधक बनाने के बाद उनके सिर पर वार किय गया था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उनके साथ गैंगरेप किया।
नमहिलाओं ने आरोप लगाया कि रजा डार ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और इसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों को फोन मिलाने लगा। पहले तो किसी ने जवाब नहीं दिया लेकिन बाद में एक महिला की मां ने फोन उठाया और बेटी की रिहाई के बदले 1 लाख डॉलर का इंतजाम करने को कहा। रजा डार ने 1 लाख डॉलर ट्रांसफर करवा लिए और इसके बाद उन दोनों को छोड़ा गया। डार उन दोनों को सीधे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था ताकि उसकी पोल ना खुले। लेकिन रास्ते में उसका ऐक्सिडेंट हो गया और दोनों महिलाओं को बचा लिया गया।
क्रिप्टो करेंसी की बिजनेस पार्टनर थी महिलाएं
पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया है कि रजा डार और दोनों महिलएं सिंगापुर में पिछले साल मिली थीं। दोनों क्रिप्टोकरेंसी के बिजनेस में पार्टनर थीं। रजा डार ने ही दोनों को पाकिस्तान बुलाया था और वीजा का भी प्रबंध किया था। एक महिला नीदरलैंड की तो दूसरी वेनेजुएला की रहने वाली थी। पुलिस इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
महिलाओं ने बताया कि आरोपी उनपर हंस रहे थे और उन्हें थप्पड़ मार रहे थे। महिला ने कहा कि पैसे मिलने के बाद रजा डार ने कहा कि अब उन्हें पासपोर्ट वापस दे दिया जाएगा। जब डार उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था तो वह किसी से बात कर रहा था और कहा रहा था, 'बॉस ने कुछ र कहा था।' इस मामले में चार आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं अपना बयान दर्ज करवाने के बाद दोनों पीड़ित महिलाएं अपने देश लौट गई हैं।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें