पाकिस्तान अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर भेजने की तैयारी कर रहा है। कई लोग इसे सिर्फ एक उड़ान नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तक पहुंच के एक नए दौर की शुरुआत मान रहे हैं।

पाकिस्तान अपने इतिहास के पहले अंतरिक्ष यात्री को चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर भेजने की अंतिम तैयारी में है। यह उड़ान सिर्फ एक देश के लिए उपलब्धि नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पेस डिप्लोमेसी के एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। कई जानकारों का मानना है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान अब सिर्फ कुछ बड़े देशों के क्लब तक सीमित नहीं रहेगी और धीरे-धीरे ज्यादा देशों के लिए खुलने लगी है। अमेरिकी स्पेस उद्यमी और हैब स्पेस स्टेशन के संस्थापक जॉर्ज वेनमैन के अनुसार, यह मिशन चीन के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती परिपक्वता और दुनिया भर के देशों की अंतरिक्ष अन्वेषण में भाग लेने की बढ़ती इच्छा दोनों को दर्शाता है।

क्या बोले वेनमैन? वेनमैन ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के अवसर अभी भी बहुत सीमित हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा देश मानव अंतरिक्ष उड़ान में हिस्सा लेना चाहते हैं। अंतरिक्ष किसी एक देश या चुनिंदा देशों का एकाधिकार नहीं है। लेकिन अंतरिक्ष में जाना अभी भी बेहद मुश्किल और बहुत कम मिलने वाला मौका है। पाकिस्तान का यह अंतरिक्ष यात्री पेलोड स्पेशलिस्ट के रूप में उड़ान भरेगा। वह तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर पहुंचकर माइक्रोग्रैविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। इस मिशन के साथ वह अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाला पहला पाकिस्तानी नागरिक बन जाएगा। खास बात यह है कि यह पहली बार होगा जब चीन किसी विदेशी अंतरिक्ष यात्री को अपने स्पेस स्टेशन पर ले जा रहा है।

बीजिंग का फैसला अचानक नहीं वेनमैन का कहना है कि बीजिंग का यह फैसला अचानक नहीं आया। चीन कई सालों से संकेत दे रहा था कि वह अपने स्पेस स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय सहयोग का मंच बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वे कुछ समय से यह बात प्रचारित कर रहे हैं। यह अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा देश मानव अंतरिक्ष उड़ान और उससे जुड़ी रिसर्च में हिस्सा ले रहे हैं। वेनमैन फिलहाल नई दिल्ली में इंडियन स्पेस एसोसिएशन (IsPA) द्वारा आयोजित इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव 2026 में हिस्सा लेने आए हैं।

बातचीत के दौरान वेनमैन ने इसे भू-राजनीतिक संदेश भी बताया। उन्होंने कहा कि यह संकेत भी है कि चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ ज्यादा सक्रिय हो रहा है। वेनमैन ने माना कि चीनी स्टेशन भविष्य की रिसर्च के लिए एक गंभीर और सक्षम प्लेटफॉर्म बन चुका है। उन्होंने कहा कि चीनी स्टेशन नया है। इसका डिजाइन वाकई बहुत अच्छा और कॉम्पैक्ट है। इसे बनाने का श्रेय उनके इंजीनियरों को जाता है।

आईएसएस पर क्या बोले? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) जल्द ही रिटायर होने वाला है। लगभग तीन दशक तक कक्षा में रहने के बाद इसे अगले कुछ सालों में हटाया जा सकता है। ऐसे में तियांगोंग स्टेशन पर दुनिया का ध्यान बढ़ रहा है। आईएसएस के खत्म होने से यह सवाल उठने लगे हैं कि आने वाली पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्री कहां उड़ान भरेंगे और रिसर्च करेंगे। अमेरिका कई प्राइवेट कमर्शियल स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि भविष्य में कक्षा तक पहुंच कैसे होगी।

वेनमैन ने कहा कि दुनिया सोचने लगी है कि आगे क्या होगा। उन्होंने बताया कि नासा की रणनीति में प्राइवेट कंपनियों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्टेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है, जिनका इस्तेमाल नासा खुद करने के बजाय ग्राहक के रूप में करेगा। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इससे बाकी दुनिया सोच में पड़ गई है कि आखिर हममें से बाकी लोगों को क्या करना चाहिए?

पूरी मानवता को होगा फायदा वेनमैन का तर्क है कि जब ज्यादा देशों को अंतरिक्ष का सीधा अनुभव मिलता है तो पूरी मानवता को फायदा होता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह सबके लिए रोमांचक होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने 'ओवरव्यू इफेक्ट' का जिक्र किया, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर कई अंतरिक्ष यात्रियों के सोच में आने वाला बड़ा बदलाव है। उन्होंने कहा कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री नए लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरिक्ष में जाता है, तो वह उस ओवरव्यू इफेक्ट को अपनी आबादी तक वापस ले जाता है। अंतरिक्ष से आपको सीमाएं नहीं दिखतीं।