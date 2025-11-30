PAK की खुली पोल, LoC से सटे PoK में आतंकी लॉन्च पैड अब भी मौजूद; ऑपरेशन सिंदूर में हुए थे कई नष्ट
यादव ने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा के पार कई आतंकवादी लॉन्च पैड नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन कुछ ‘लॉन्च पैड’ अब भी सक्रिय हैं, जहां आतंकवादी मौजूद हैं।
आतंकवाद के लिए कुख्यात पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुल गई है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिरीक्षक अशोक यादव ने रविवार को कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किए जाने के बावजूद नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार कुछ आतंकवादी ‘लॉन्च पैड’ अब भी सक्रिय हैं। यादव ने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा के पार कई आतंकवादी ‘लॉन्च पैड’ नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन कुछ ‘लॉन्च पैड’ अब भी सक्रिय हैं, जहां आतंकवादी मौजूद हैं।’’
उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बल आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में घुसपैठ के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सतर्क हैं। यादव ने कहा, ‘‘सर्दियों से पहले पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की हमेशा कोशिश होती है। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों दृश्यता कम होती है, लेकिन हमारे पास आधुनिक निगरानी उपकरण हैं और हम संवेदनशील इलाकों पर प्रभावी ढंग से नजर रख रहे हैं। हमारी कोशिश घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने की है।’’
उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जारी है और पाकिस्तान द्वारा शांति को बाधित करने के किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 'ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद नियंत्रण रेखा पर तैयारियों में बदलाव के बारे में पूछे गए सवाल पर यादव ने कहा, ‘‘हर चुनौती सीखने का अवसर देती है। हम उन चुनौतियों से जो कुछ भी सीखते हैं, उसे भविष्य की रणनीति में शामिल किया जाता है, ताकि नयी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।’’
BSF जम्मू पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के लगभग 200 किलोमीटर पर तैनात है और भारतीय सेना के साथ लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LC) पर भी तैनात है। 2025 के दौरान, BSF जम्मू ने ऑपरेशन सिंदूर, एक भारतीय सुरक्षा ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई, साथ ही पाकिस्तान से आने वाली कई चुनौतियों का भी सामना किया, जिसमें बॉर्डर पार से फायरिंग, घुसपैठ की कोशिशें, नारकोटिक्स की तस्करी और ड्रोन ऑपरेशन शामिल हैं।
