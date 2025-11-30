Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPakistan exposed terrorist launch pads still exist in PoK many were destroyed in Operation Sindoor
PAK की खुली पोल, LoC से सटे PoK में आतंकी लॉन्च पैड अब भी मौजूद; ऑपरेशन सिंदूर में हुए थे कई नष्ट

PAK की खुली पोल, LoC से सटे PoK में आतंकी लॉन्च पैड अब भी मौजूद; ऑपरेशन सिंदूर में हुए थे कई नष्ट

संक्षेप:

यादव ने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा के पार कई आतंकवादी लॉन्च पैड नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन कुछ ‘लॉन्च पैड’ अब भी सक्रिय हैं, जहां आतंकवादी मौजूद हैं।

Sun, 30 Nov 2025 09:53 PMMadan Tiwari पीटीआई, श्रीनगर
share Share
Follow Us on

आतंकवाद के लिए कुख्यात पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुल गई है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिरीक्षक अशोक यादव ने रविवार को कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किए जाने के बावजूद नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार कुछ आतंकवादी ‘लॉन्च पैड’ अब भी सक्रिय हैं। यादव ने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा के पार कई आतंकवादी ‘लॉन्च पैड’ नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन कुछ ‘लॉन्च पैड’ अब भी सक्रिय हैं, जहां आतंकवादी मौजूद हैं।’’

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बल आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में घुसपैठ के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सतर्क हैं। यादव ने कहा, ‘‘सर्दियों से पहले पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की हमेशा कोशिश होती है। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों दृश्यता कम होती है, लेकिन हमारे पास आधुनिक निगरानी उपकरण हैं और हम संवेदनशील इलाकों पर प्रभावी ढंग से नजर रख रहे हैं। हमारी कोशिश घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने की है।’’

उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जारी है और पाकिस्तान द्वारा शांति को बाधित करने के किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 'ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद नियंत्रण रेखा पर तैयारियों में बदलाव के बारे में पूछे गए सवाल पर यादव ने कहा, ‘‘हर चुनौती सीखने का अवसर देती है। हम उन चुनौतियों से जो कुछ भी सीखते हैं, उसे भविष्य की रणनीति में शामिल किया जाता है, ताकि नयी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।’’

BSF जम्मू पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के लगभग 200 किलोमीटर पर तैनात है और भारतीय सेना के साथ लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LC) पर भी तैनात है। 2025 के दौरान, BSF जम्मू ने ऑपरेशन सिंदूर, एक भारतीय सुरक्षा ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई, साथ ही पाकिस्तान से आने वाली कई चुनौतियों का भी सामना किया, जिसमें बॉर्डर पार से फायरिंग, घुसपैठ की कोशिशें, नारकोटिक्स की तस्करी और ड्रोन ऑपरेशन शामिल हैं।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
operation sindoor Pakistan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।