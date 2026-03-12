एक ड्रोन से गिरी 12 करोड़ की हेरोइन; कैसे पकड़ में आ गई पाकिस्तान की नापाक हरकत
जम्मू के बिश्नाह में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराई गई 12 करोड़ रुपये (2 किलो) की हेरोइन बरामद की गई है। BSF और पुलिस का संयुक्त अभियान जारी, पूरी खबर पढ़ें।
जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराई गई लगभग 2 किलोग्राम हेरोइन को सुरक्षाबलों ने बरामद कर लिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस मादक पदार्थ की कीमत करीब 12 करोड़ रुपये आंकी गई है।
संयुक्त अभियान में मिली सफलता
यह अहम बरामदगी जम्मू पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) की 101वीं बटालियन द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान के दौरान की गई। अधिकारियों के अनुसार, बुधवार देर रात बिश्नाह इलाके के बहादुरपुरा गांव में एक खेत से यह खेप बरामद की गई।
कैसे हुई बरामदगी?
पुलिस ने बताया कि उन्हें एक संदिग्ध ड्रोन द्वारा कुछ सामग्री गिराए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इस इनपुट के आधार पर इलाके में तुरंत एक तलाशी अभियान शुरू किया गया। तलाशी के दौरान सुरक्षाबलों को एक बैग मिला, जो एक रस्सी और हुक के साथ बंधा हुआ था। इस बैग के अंदर हेरोइन के छोटे-छोटे पैकेट मौजूद थे।
तस्करी के खिलाफ एक बड़ी जीत
पुलिस ने इस बरामदगी को मादक पदार्थों की तस्करी (एंटी-ड्रग ट्रैफिकिंग) के खिलाफ चल रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। अधिकारियों ने बताया कि वह जगह जहां से ये ड्रग्स बरामद किए गए हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
मामला दर्ज, जांच जारी
इस मामले में बिश्नाह पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि यह खेप कहां से आई थी और इसे आगे किसे पहुंचाया जाना था।
आम जनता से पुलिस की अपील
जम्मू पुलिस ने आम नागरिकों, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे आगे आएं और अपने इलाके में किसी भी प्रकार की अवैध ड्रग गतिविधियों या संदिग्ध हलचल की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
