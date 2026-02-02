Hindustan Hindi News
Pakistan boycotts match against India what Priyanka Chaturvedi and Shashi Tharoor said
'BCCI के मुंह पर तमाचा'; पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने पर विपक्षी नेता

संक्षेप:

पाकिस्तान द्वारा टी20 वर्ल्डकप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के फैसले की नेताओं ने आलोचना की है। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह खेल मंत्री और बीसीसीआई के मुंह पर तमाचा है, उन्हें पहले ही इस पर निर्णय लेना चाहिए था।

Feb 02, 2026 03:32 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान की सरकार ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला टी-20 वर्ल्ड कप का मुकाबला न खेलने का फैसला किया है। भारत के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले की आलोचना की है। यह फैसला कथित तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पीसीबी चीफ के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश करता नजर आया। 20 टीमों के इस वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर निकाले जाने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार इस टूर्नामेंट से बाहर निकलने की धमकी देता रहा है। हालांकि, आईसीसी की तरफ से नियमों को हवाला देकर पर जब पाकिस्तान के साथ सख्ती अपनाई गई, तब जाकर वह वर्ल्डकप खेलने के लिए राजी हुआ।

पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के इस फैसले पर अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, कांग्रेस सांसद और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि आईसीसी से बात किए बिना बीसीसीआई कोई टिप्पणी नहीं करेगा।

आईसीसी कहे अब बस बहुत हुआ: थरूर

क्रिकेट राजनीति की दुनिया में चलती इस उठापटक का असर भारत की राजनीति पर भी पड़ा। कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के नेताओं ने इस पर अपनी राय रखी। सबसे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान की तरफ से किए गए इस बहिष्कार को काफी शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही दु्र्भाग्यपूर्ण है, क्रिकेट को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिज़ुर रहमान को कोलकाता में खेलने के अपने अनुबंध से वंचित किया जाना चाहिए था। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। राजनीति का दखल, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है।

थरूर ने आगे कहा, “हमें यह समझना होगा कि खेल, खासकर क्रिकेट, लोगों को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए। सभी संबंधित पक्षों के लिए एक चेतावनी है कि आपात आधार पर बातचीत की जाए। आईसीसी इसके लिए मंच बन सकता है। अब बस कहिए कि इस बकवास को खत्म किया जाए। आप हमेशा ऐसे नहीं चल सकते।”

बीसीसीआई के मुंह पर तमाचा: प्रियंका चतुर्वेदी

शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान के इस फैसले को शर्मनाकर बताते हुए बीसीसीआई पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत को पहले ही इस मामले पर मजबूत रुख अपनाना चाहिए था। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान ने अब तक आपको एशिया कप की ट्राफी नहीं दी है। आज पीसीबी ने भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। वह जुर्माना भरने और इसके सभी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। यह भारतीय खेल मंत्री और बीसीसीआई के लिए एक तमाचा है कि आईसीसी में सबसे मजबूत होने के बाद भी आज हमारा बॉयकॉट किया जा रहा है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
