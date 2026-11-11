PAK ने दीवाली को बताया प्रदूषण का जिम्मेदार, CM शुभेंदु अधिकारी का पुलिस को फ्री हैंड; टॉप-5 न्यूज

पाकिस्तान ने लाहौर के बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए भारत में मनी दीवाली को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की मंत्री मरियम ने कहा है कि दीवाली में भारतीय शहरों में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ा है।

उत्तर भारत के कई शहरों की तरह पाकिस्तान के भी शहरों में इस समय हवा जहरीली बनी हुई है। इसी बीच पाकिस्तान ने इस धुंध वाली हवा के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में जहरीले बोल बोलने वाली पंजाब प्रांत की मंत्री मरियम औरंगजेब ने लाहौर की खराब एयर क्वालिटी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपराधियों के एनकाउंटर के लिए राज्य पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ... पाकिस्तान ने प्रदूषण के लिए दीवाली को बताया जिम्मेदार उत्तर भारत के कई शहरों की तरह पाकिस्तान में लाहौर की हवा में भी धुंध छाई हुई है। पाकिस्तान में इस खराब हवा के लिए भारत और दीवाली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की मंत्री मरियम औरंगजेब ने लाहौर की खराब क्वालिटी के लिए दीवाली की आतिशबाजी और भारतीय पंजाब में जलने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराया है। औरंगजेब ने दावा किया कि दीवाली के मौके पर भारतीय शहरों में जमकर आतिशबाजी हुई है, जिसकी वजह से लाहौर की हवा बिगड़ गई है। पढ़ें पूरी खबर…

स्वच्छ भारत सर्वेक्षण अवार्ड में लखनऊ और वाराणसी ने हासिल किया स्थान केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड का ऐलान कर दिया है। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में नवी मुंबई ने बाजी मारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी भी ज्यादा पीछे नहीं है। लखनऊ ने इस लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं नदी किनारे वाले शहरों की लिस्ट में वाराणसी ने भी स्वच्छता के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण का यह दसवां संस्करण था। इसकी थीम ‘स्वच्छता की नई पहल- बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ’ था। इस अवार्ड में नवी मुंबई, लखनऊ और वाराणसी के अलावा कई अन्य शहरों ने भी अलग-अलग कैटेगरी में स्वच्छता का अवार्ड जीता। पढ़ें पूरी खबर...

कानपुर में चौरीचौरा एक्सप्रेस पटरी से उतरी पिछले 12 घंटे भारतीय रेल के लिए डराने वाले रहे हैं। पिछले 12 घंटों में दो रेलगाड़ियां पटरी से उतरती हुई दिखी हैं। बुधवार सुबह असम के गुवाहाटी के पास कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद अब शाम के समय कानपुर में चौरीचौरा एक्सप्रेस के डिरेल होने की घटना सामने आई है। इससे रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बुधवार शाम चौरीचौरा एक्सप्रेस के तीन एसी थर्ड कोच पटरी से उतर गए। हादसा उस समय हुआ, जब ट्रेन प्लेटफार्म नंबर सात से गोरखपुर के लिए रवाना हो रही थी। पढ़ें पूरी खबर...