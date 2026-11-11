PAK ने दीवाली को बताया प्रदूषण का जिम्मेदार, CM शुभेंदु अधिकारी का पुलिस को फ्री हैंड; टॉप-5 न्यूज
पाकिस्तान ने लाहौर के बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए भारत में मनी दीवाली को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की मंत्री मरियम ने कहा है कि दीवाली में भारतीय शहरों में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ा है।
उत्तर भारत के कई शहरों की तरह पाकिस्तान के भी शहरों में इस समय हवा जहरीली बनी हुई है। इसी बीच पाकिस्तान ने इस धुंध वाली हवा के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में जहरीले बोल बोलने वाली पंजाब प्रांत की मंत्री मरियम औरंगजेब ने लाहौर की खराब एयर क्वालिटी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपराधियों के एनकाउंटर के लिए राज्य पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है।
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पाकिस्तान ने प्रदूषण के लिए दीवाली को बताया जिम्मेदार
उत्तर भारत के कई शहरों की तरह पाकिस्तान में लाहौर की हवा में भी धुंध छाई हुई है। पाकिस्तान में इस खराब हवा के लिए भारत और दीवाली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की मंत्री मरियम औरंगजेब ने लाहौर की खराब क्वालिटी के लिए दीवाली की आतिशबाजी और भारतीय पंजाब में जलने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराया है। औरंगजेब ने दावा किया कि दीवाली के मौके पर भारतीय शहरों में जमकर आतिशबाजी हुई है, जिसकी वजह से लाहौर की हवा बिगड़ गई है। पढ़ें पूरी खबर…
पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु का पुलिस को दिया फ्री हैंड
पश्चिम बंगालके मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस को महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपियों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया है कि सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार, हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध घुसपैठ पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए पुलिस को 'फ्री हैंड' दिया हुआ है। पढ़ें पूरी खबर...
स्वच्छ भारत सर्वेक्षण अवार्ड में लखनऊ और वाराणसी ने हासिल किया स्थान
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड का ऐलान कर दिया है। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में नवी मुंबई ने बाजी मारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी भी ज्यादा पीछे नहीं है। लखनऊ ने इस लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं नदी किनारे वाले शहरों की लिस्ट में वाराणसी ने भी स्वच्छता के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण का यह दसवां संस्करण था। इसकी थीम ‘स्वच्छता की नई पहल- बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ’ था। इस अवार्ड में नवी मुंबई, लखनऊ और वाराणसी के अलावा कई अन्य शहरों ने भी अलग-अलग कैटेगरी में स्वच्छता का अवार्ड जीता। पढ़ें पूरी खबर...
कानपुर में चौरीचौरा एक्सप्रेस पटरी से उतरी
पिछले 12 घंटे भारतीय रेल के लिए डराने वाले रहे हैं। पिछले 12 घंटों में दो रेलगाड़ियां पटरी से उतरती हुई दिखी हैं। बुधवार सुबह असम के गुवाहाटी के पास कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद अब शाम के समय कानपुर में चौरीचौरा एक्सप्रेस के डिरेल होने की घटना सामने आई है। इससे रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बुधवार शाम चौरीचौरा एक्सप्रेस के तीन एसी थर्ड कोच पटरी से उतर गए। हादसा उस समय हुआ, जब ट्रेन प्लेटफार्म नंबर सात से गोरखपुर के लिए रवाना हो रही थी। पढ़ें पूरी खबर...
जिनपिंग के साथ ट्रंप-पुतिन की बैठक के कलिए जिनपिंग की अजीब शर्त
डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जल्दी ही मिल सकते हैं। हालांकि, इस मामले में चीन ने एक अजीब शर्त सामने रख दी है। बीजिंग की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हो सकती है। यह बैठक इसी महीने चीन के शेनझेन शहर में हो सकती है। हालांकि, अभी इसकी तारीख या कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की इच्छा है कि इस बैठक में तीनों नेताओं के बीच खुलकर बातचीत की गुंजाइश बहुत कम हो। पढ़ें पूरी खबर…
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें