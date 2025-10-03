पाक ने मांगी युद्धविराम की भीख, IAF चीफ बोले- ऑपेशन सिंदूर में दुनिया देखी भारत की ताकत

उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने सभी रणनीतिक लक्ष्य पूरे कर लिए, जबकि पाकिस्तान को युद्धविराम की मांग करनी पड़ी।

भारतीय वायुसेना (IAF) प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने सभी रणनीतिक लक्ष्य पूरे कर लिए, जबकि पाकिस्तान को युद्धविराम की मांग करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि दुनिया ने यह देखा कि भारतीय सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई ने किस तरह दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर दिया।

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे हैं। एयर चीफ मार्शल ने साफ कहा कि यह युद्धविराम पाकिस्तान के झुकने से हुआ, न कि किसी तीसरे पक्ष के दबाव में। उन्होंने कहा, “इस मामले में किसी बाहरी ताकत ने भारत को युद्ध रोकने के लिए मजबूर नहीं किया। पाकिस्तान ने खुद युद्धविराम की मांग की और दुनिया ने यह देखा।”

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए थे और पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने कहा, “हमने आतंकवाद के ठिकानों और उनकी सैन्य क्षमताओं को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान को समझ आ गया कि आगे की लड़ाई उसके लिए और भी घातक होगी।”