Pakistan backed terror groups moving to Khyber Pakhtunkhwa after Operation Sindoor blow ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों का सूखा खून; भारत का ऐसा खौफ, PoK छोड़ अब यहां भागने की तैयारी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPakistan backed terror groups moving to Khyber Pakhtunkhwa after Operation Sindoor blow

ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों का सूखा खून; भारत का ऐसा खौफ, PoK छोड़ अब यहां भागने की तैयारी

भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाक और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। इनमें जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के अड्डे भी शामिल थे।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 08:30 PM
share Share
Follow Us on
ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों का सूखा खून; भारत का ऐसा खौफ, PoK छोड़ अब यहां भागने की तैयारी

पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने भारत के एक्शन के डर से PoK खाली करना शुरू कर दिया है। हाल ही में सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और हिजबुल मुजाहिदीन (HM) जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह अब PoK छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा (KPK) प्रांत में अपना नया अड्डा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकियों का खून सफेद पड़ गया है। बीते 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाक और पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था।

शुक्रवार को खुफिया सूचनाओं का हवाला देते हुए सूत्रों ने बताया है कि आतंकी भारतीय हमलों को देखते हुए अब PoK को सुरक्षित ठिकाने के रूप में नहीं देख रहे। वहीं KPK रणनीतिक रूप से अहम जगह पर स्थित है। सूत्रों ने बताया कि आतंकवादी समूहों की इन गतिविधियों को पाकिस्तान की सरकार से भी मदद मिल रही है। हाल ही में पुलिस संरक्षण में आयोजित जैश-ए-मोहम्मद और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआई) जैसे राजनीतिक-धार्मिक संगठनों की सभाएं सरकार की भागीदारी की स्पष्ट गवाही दे रहे हैं।

KPK में बड़ी साजिश

सूत्रों ने आगे बताया कि हाल ही में आतंकवादी समूहों के मूवमेंट से संबंधित एक बड़ी घटना KPK के मनसेहरा जिले के गढ़ी हबीबुल्लाह में हुई, जहां जैश-ए-मोहम्मद ने 14 सितंबर, 2025 को भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले एक सार्वजनिक भर्ती अभियान चलाया था। एक सूत्र ने कहा, "यह कार्यक्रम, जो कथित तौर पर एक 'धार्मिक सभा' ​​के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, जैश-ए-मोहम्मद और जेयूआई द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक समन्वित लामबंदी प्रयास था।

ये भी पढ़ें:समतल हो गया लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर, आतंकी ने ही खोली पाक की पोल

इस कार्यक्रम में जैश-ए-मोहम्मद के अमीर मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ ​​अबू मोहम्मद ने खुद सभा को संबोधित किया था। अबू मोहम्मद भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी है जो जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का करीबी है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को दोबारा खड़ा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। एक अन्य सूत्र ने बताया कि विश्लेषण से पता चलता है कि रैली का वास्तविक उद्देश्य मनसेहरा में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण केंद्र के लिए भर्ती करना था, जिसे मरकज शोहदा-ए-इस्लाम के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस कार्यक्रम का विस्तार हो रहा है।

PoK के ठिकाने तबाह

7 मई को भारतीय वायु सेना ने PoK दर्जनों आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस दौरान वायुसेना ने बहावलपुर में मरकज सुभानल्लाह और मुरीदके के पास मरकज तैयबा सहित कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित, यह कैंप जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था और इसका इस्तेमाल आतंकवादियों की भर्ती, प्रशिक्षण और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता था। वहीं मरकज तैयबा, हाफिज सईद के नेतृत्व वाले लश्कर-ए-तैयब का मुख्यालय था। इस कैंप में प्रशिक्षित आतंकवादी 2008 के मुंबई हमलों सहित भारत में कई हमलों में शामिल रहे थे।

Pakistan India Pakistan operation sindoor
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।