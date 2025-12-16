सावधान पाकिस्तान! टैरिफ टेंशन के बीच US ने भेजा उड़ता टैंक, पश्चिमी मोर्चे पर और ताकतवर हुई वायु सेना

संक्षेप: अमेरिका के साथ 2020 में 600 मिलियन डॉलर के समझौते के तहत, सेना को मई-जून 2024 तक सभी छह अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी की उम्मीद थी। हालांकि, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण समय सीमा को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया था।

भारतीय सेना को अमेरिका से तीन और AH-64E अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टरों का अंतिम जत्था मिल चुका है। इसके साथ ही राजस्थान के जोधपुर स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में छह हेलीकॉप्टरों का बेड़ा पूरा हो गया। मंगलवार को तीनों अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर राजधानी नई दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर उतरे। अमेरिका ने यह आपूर्ति ऐसे वक्त में की है, जब टैरिफ के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनातनी जारी है।

सभी छह उन्नत हमलावर हेलीकॉप्टर जोधपुर में तैनात किए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान सीमा पर सेना की मारक क्षमता मजबूत होगी। ये आधुनिक हेलीकॉप्टर हेलफायर मिसाइलों से लैस हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिमी सीमा की रक्षा को ये हेलीकॉप्टर और मजबूत करेंगे। ये दुनिया के सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जिन्हें 'हवा में उड़ता हुआ टैंक' कहा जाता है। ये जोधपुर में तैनात किए जाएंगे, जहां पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर सेना की मारक क्षमता काफी मजबूत हो जाएगी।

अपाचे हेलीकॉप्टरों का अनुबंध फरवरी 2020 में हुआ था, जिनमें से पहले तीन हेलीकॉप्टर का बैच लगभग 15 महीने की देरी के बाद जुलाई में भारत पहुंचा था। अपाचे हेलीकॉप्टरों को सेना की आक्रमण क्षमता के हिस्से के रूप में पश्चिमी सीमा पर तैनात किया गया है। इससे पहले, सूत्रों ने संकेत दिया था कि अपाचे हेलीकॉप्टरों के अंतिम बैच को भारत लाने के बाद असेंबल और निरीक्षण किया जाएगा।