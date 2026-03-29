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पाकिस्तान की निकलेगी हेकड़ी, इसके बाद चीन की बारी; LoC के लिए ड्रोन योद्धा तैयार

Mar 29, 2026 07:31 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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यूनिटों को एंटी ड्रोन तकनीक से लैस किया जाएगा। ड्रोन जैमर, एंटी ड्रोन गन से लैस किया जा रहा। यह तैयारियां मिशन सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त होंगी। बता दें कि मिशन सुदर्शन चक्र के तहत समूची सीमा एयर डिफेंस की जद में होगा।

पाकिस्तान की निकलेगी हेकड़ी, इसके बाद चीन की बारी; LoC के लिए ड्रोन योद्धा तैयार

पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा पर ड्रोन प्लाटून अश्नि की तैनाती शुरू की गई है। कश्मीर से गुजरात तक समूची 3323 किलोमीटर लंबी सीमा पर तीन महीनों के भीतर तैनाती पूरी हो जाएगी। सूत्रों ने बताया कि अश्नि प्लाटून को ड्रोन के अलावा एंटी ड्रोन तकनीक से भी लैस किया जा रहा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से रक्षा तैयारियों को मजबूत करना शुरू कर दिया था। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर इसमें और तेजी आ गई। सबसे ज्यादा फोकस ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती पर है।

सेना के सूत्रों ने बताया कि अश्नि प्लाटून सेना द्वारा हाल में विशेष रूप से बनाई गई ड्रोन यूनिट है। इसके तहत पैदल सेना की हर बटालियन में एक अश्नि प्लाटून तैयार की जा रही है, जिसमें 25-30 जवानों की एक विशेष यूनिट है, जो ड्रोन से लैस हैं। इससे वे निगरानी, जासूसी और हमले करने में सक्षम हैं। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पर इंफ्रेंट्री बटालियनों में इन यूनिटों को तैनात किया जाने लगा है।

दूसरे चरण में चीन सीमा पर तैनाती की तैयारी

सूत्रों ने बताया कि पहले चरण में पाक सीमा पर और दूसरे चरण में चीन सीमा पर तैनात बटालियनों को अश्नि प्लाटून से लैस किया जा रहा है। इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में तैनात इंफ्रेंट्री को भी अश्नि प्लाटून से लैस किया जाएगा। सेना खुद भी अपने लिए ड्रोन तैयार कर रही है।

एंटी ड्रोन तकनीक से लैस होगी यूनिट

यूनिटों को एंटी ड्रोन तकनीक से लैस किया जाएगा। ड्रोन जैमर, एंटी ड्रोन गन से लैस किया जा रहा। यह तैयारियां मिशन सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त होंगी। बता दें कि मिशन सुदर्शन चक्र के तहत समूची सीमा एयर डिफेंस की जद में होगा।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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