पाकिस्तान में 30 लोगों के कत्ल पर बवाल, पीटर नवारो ने H-1B वीजा पर लगवाई मोटी फीस? टॉप 5 न्यूज

पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा में एक गांव में बम बरसाए हैं जिससे 30 लोगों की मौत हो गई है। इन लोगों में महिलाओं और बच्चों समेत ज्यादातर निर्दोष लोग शामिल हैं। इस घटना को लेकर बवाल मच गया है। वहीं दूसरी तरफ H-1B वीजा की फीस बढ़वाने के पीछे कथित तौर पर पीटर नवारो का हाथ होने की बात सामने आई है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

सरकार की जिम्मेदारी है कि लोग जिंदा रहें, पाक में 30 नागरिकों के कत्ल पर बवाल पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव में बम बरसाए हैं, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई है। इन लोगों में महिलाओं और बच्चों समेत ज्यादातर निर्दोष नागरिक शामिल हैं। इस घटना को लेकर बवाल मच गया है और मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में जांच की मांग की है। आयोग ने कहा कि इस वाकये के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आयोग की ओर से कहा गया कि महिलाओं और बच्चों को जीवन जीने का अधिकार है। ऐसे में उनकी निर्मम हत्या किया जाना बेहद क्रूर है और इसकी न्यायिक जांच करके जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। पढ़ें पूरी खबर…

H-1B वीजा पर मोटी फीस के पीछे नवारो का हाथ? भारत को कहा था ‘टैरिफ का महाराजा’ H-1B वीजा को लेकर अमेरिका के हालिया फैसले को लेकर खलबली मची हुई है। अमेरिका ने H-1B वीजा पर सालाना 1 लाख डॉलर यानी करीब 90 लाख रुपए की फीस लगा दी है जिससे भारतीय आईटी कंपनियों और पेशवारों को बड़ा झटका लगा है। इस बीच यह खबर सामने आ रही है कि भारतीयों को मिले इस झटके के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सहयोगी और उनके करीबी पीटर नवारो का हाथ हो सकता है। अमेरिका के डेमोक्रेट सांसद अमी बेरा ने इस ओर इशारा किया है। पीटर नवारो वही शख्स हैं जो बीते कुछ समय से भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं और भारत को ‘टैरिफ का महाराजा’ तक कह चुके हैं। पढ़ें पूरी खबर…

टॉयलेट समझ कॉकपिट का गेट खोलने की कोशिश, पायलट को हाइजैक की आशंका, 9 हिरासत में एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेंगलुरु-वाराणसी विमान का उड़ान के दौरान हवा में कॉकपिट खोलने की कोशिश के बाद हाइजैंक की आशंका के मद्देनजर नौ पैसेंजर को लैंडिग के बाद हिरासत में लेकर वाराणसी में पूछताछ चल रही है। सोमवार की सुबह 10.22 बजे वाराणसी पहुंचे विमान में दो यात्रियों ने कॉकपिट के गेट के बगल में बने कोड पैनल में कुछ नंबर डाला, जिससे पायलटों को अलर्ट आया कि कोई कॉकपिट में घुसना चाहता है। पायलट ने सीसीटीवी कैमरे में अनजान चेहरों को देखकर रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। पैसेंजर्स ने यह कोशिश बार-बार की और पायलट ने हर बार कॉकपिट खोलने के आग्रह को रिजेक्ट कर दिया। बता दें कि ज्यादातर हवाई जहाज के कॉकपिट को अंदर से ही खोला जा सकता है। पढ़ें पूरी खबर…