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अगर पेंटिंग बनानी ही है तो ULFA-I चीफ की बनाओ, चे ग्वेरा की नहीं: CM हिमंत सरमा ये क्या बोल गए?

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, गुवाहाटी
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परेश बरुआ असम का एक प्रमुख अलगाववादी उग्रवादी नेता और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (ULFA-I) का कमांडर-इन-चीफ है। वह मोस्ट वांटेड लिस्ट में है।

अगर पेंटिंग बनानी ही है तो ULFA-I चीफ की बनाओ, चे ग्वेरा की नहीं: CM हिमंत सरमा ये क्या बोल गए?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार (10 जुलाई) को गणेशगुड़ी में असमिया संगीत के दिग्गज ज़ुबीन गर्ग के म्यूरल (दीवार पर बनी पेंटिंग) को हटाने से जुड़े विवाद पर कुछ ऐसा कह दिया कि उससे विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने म्यूरल हटाने पर सफाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इसे हटाने का आदेश नहीं दिया था, बल्कि यह फैसला खुद पेंटरों ने लिया था। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पेंटरों ने सरकार को बताया कि पोर्ट्रेट ज़ुबीन गर्ग जैसा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसे मिटा दिया। सरमा ने यह भी बताया कि इसमें शामिल वर्कर और कॉन्ट्रैक्टर असमिया हैं और दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के प्रशंसक भी हैं।

सरमा ने संवाददाताओं कहा, "पेंटरों ने हमें बताया कि पोर्ट्रेट ज़ुबीन गर्ग जैसा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसे हटाने का फैसला किया।" उन्होंने आगे कहा कि म्यूरल की मीडिया तस्वीरों में भी दिवंगत गायक की शक्ल सही ढंग से नहीं दिख रही थी। भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए, मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि म्यूरल, मूर्तियों और अन्य सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए ज़ुबीन गर्ग की एक ही, सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य रेफरेंस तस्वीर का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि गायिका गरिमा सैकिया गर्ग की साइन की हुई रेफरेंस तस्वीरें देंगी, जिनका इस्तेमाल कलाकार भविष्य में पोर्ट्रेट बनाते समय कर सकेंगे।

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आतंकवाद-विरोधी संदेश होने चाहिए

इसके साथ ही मुख्यमंत्री सरमा ने सार्वजनिक दीवारों पर अर्जेंटीना के क्रांतिकारी चे ग्वेरा की बार-बार पेंटिंग बनाए जाने की आलोचना की और असम के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि सार्वजनिक जगहों पर राज्य के इतिहास से जुड़ी हस्तियों और घटनाओं को दिखाया जाना चाहिए। इसी कड़ी में गणेशगुड़ी धमाके वाली जगह का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर बने म्यूरल में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और आतंकवाद-विरोधी संदेश होने चाहिए।

'चे ग्वेरा नहीं, परेश बरुआ की पेंटिंग बनाओ'

इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर कलाकार असम से जुड़े किसी क्रांतिकारी की पेंटिंग बनाना चाहते हैं, तो उन्हें "चे ग्वेरा की नहीं, बल्कि परेश बरुआ की पेंटिंग बनानी चाहिए।" इस पर विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक प्रतिबंधित ULFA (इंडिपेंडेंट) चीफ का ज़िक्र किया, जो मोस्ट वांटेड की सूची में है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) से जुड़े बताए जा रहे पेंटरों के ग्रुप को अब सार्वजनिक फ्लाईओवर पर पेंटिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर वे बिना इजाज़त ऐसी गतिविधियां जारी रखते हैं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी समेत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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परेश बरुआ कौन?

परेश बरुआ असम का एक प्रमुख अलगाववादी उग्रवादी नेता और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (ULFA-I) का कमांडर-इन-चीफ है। 1979 में उल्फा (ULFA) की स्थापना के बाद से ही वह इसके प्रमुख सदस्यों में रहा है। वह भारत से असम को अलग कर एक संप्रभु राज्य बनाने की मांग को लेकर दशकों से सशस्त्र संघर्ष चला रहा है। उल्फा का मुख्य धड़ा 2023-24 में भारत सरकार के साथ शांति समझौते पर सहमत हुआ था लेकिन परेश बरुआ ने उस समझौते को ठुकरा दिया था। फिलहाल वह भारत की 'मोस्ट वांटेड' सूची में शामिल है। उस पर भारत में कई बम विस्फोटों, हमलों और अपहरण के मामले दर्ज हैं। 2004 के चटगांव हथियार तस्करी मामले में बांग्लादेश की अदालत ने उसे पहले आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी,जिसे बाद में घटाकर 14 साल की जेल कर दिया गया था। वह लंबे समय से फरार है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, वह चीन और म्यांमार की सीमा के पास छिपकर वहीं से अपना संगठन चलाता है।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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