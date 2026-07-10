अगर पेंटिंग बनानी ही है तो ULFA-I चीफ की बनाओ, चे ग्वेरा की नहीं: CM हिमंत सरमा ये क्या बोल गए?

परेश बरुआ असम का एक प्रमुख अलगाववादी उग्रवादी नेता और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (ULFA-I) का कमांडर-इन-चीफ है। वह मोस्ट वांटेड लिस्ट में है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार (10 जुलाई) को गणेशगुड़ी में असमिया संगीत के दिग्गज ज़ुबीन गर्ग के म्यूरल (दीवार पर बनी पेंटिंग) को हटाने से जुड़े विवाद पर कुछ ऐसा कह दिया कि उससे विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने म्यूरल हटाने पर सफाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इसे हटाने का आदेश नहीं दिया था, बल्कि यह फैसला खुद पेंटरों ने लिया था। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पेंटरों ने सरकार को बताया कि पोर्ट्रेट ज़ुबीन गर्ग जैसा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसे मिटा दिया। सरमा ने यह भी बताया कि इसमें शामिल वर्कर और कॉन्ट्रैक्टर असमिया हैं और दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के प्रशंसक भी हैं।

सरमा ने संवाददाताओं कहा, "पेंटरों ने हमें बताया कि पोर्ट्रेट ज़ुबीन गर्ग जैसा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसे हटाने का फैसला किया।" उन्होंने आगे कहा कि म्यूरल की मीडिया तस्वीरों में भी दिवंगत गायक की शक्ल सही ढंग से नहीं दिख रही थी। भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए, मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि म्यूरल, मूर्तियों और अन्य सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए ज़ुबीन गर्ग की एक ही, सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य रेफरेंस तस्वीर का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि गायिका गरिमा सैकिया गर्ग की साइन की हुई रेफरेंस तस्वीरें देंगी, जिनका इस्तेमाल कलाकार भविष्य में पोर्ट्रेट बनाते समय कर सकेंगे।

आतंकवाद-विरोधी संदेश होने चाहिए इसके साथ ही मुख्यमंत्री सरमा ने सार्वजनिक दीवारों पर अर्जेंटीना के क्रांतिकारी चे ग्वेरा की बार-बार पेंटिंग बनाए जाने की आलोचना की और असम के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि सार्वजनिक जगहों पर राज्य के इतिहास से जुड़ी हस्तियों और घटनाओं को दिखाया जाना चाहिए। इसी कड़ी में गणेशगुड़ी धमाके वाली जगह का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर बने म्यूरल में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और आतंकवाद-विरोधी संदेश होने चाहिए।

'चे ग्वेरा नहीं, परेश बरुआ की पेंटिंग बनाओ' इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर कलाकार असम से जुड़े किसी क्रांतिकारी की पेंटिंग बनाना चाहते हैं, तो उन्हें "चे ग्वेरा की नहीं, बल्कि परेश बरुआ की पेंटिंग बनानी चाहिए।" इस पर विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक प्रतिबंधित ULFA (इंडिपेंडेंट) चीफ का ज़िक्र किया, जो मोस्ट वांटेड की सूची में है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) से जुड़े बताए जा रहे पेंटरों के ग्रुप को अब सार्वजनिक फ्लाईओवर पर पेंटिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर वे बिना इजाज़त ऐसी गतिविधियां जारी रखते हैं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी समेत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।