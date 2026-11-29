परिसीमन पर पवार परिवार में मतभेद, पोते की सुप्रिया सुले को चिट्ठी, बोले- बहुत बेचैन हूं
शरद पवार के परिवार में डिलिमिटेशन को लेकर सबकुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। रोहित पवार ने सुप्रिया सुले को लिखी चिट्ठी में इसको लेकर अपना दर्द बयां किया है। आखिर क्या है रोहित पवार की चिट्ठी में…
परिसीमन को लेकर मचे बवाल के बीच पवार परिवार में भी मतभेद सामने आ रहा है। रोहित पवार ने इसको लेकर सुप्रिया सुले को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने एनसीपी सांसदों से डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ वोट डालने को कहा है। रोहित ने लिखा है कि आज यह पत्र लिखते समय मन में बहुत बेचैनी और तकलीफ है। हमारे नेता शरदचंद्र पवार साहब इस समय अस्वस्थ हैं। ऐसे में वह कोई भी रणनीतिक निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। साहब की इस स्थिति ने हम सभी के मन में चिंता पैदा कर दी है, लेकिन यह विश्वास भी है कि वे जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसे कठिन समय में, फिलहाल ‘डिलीमिटेशन’ बिल को समर्थन देने को लेकर चल रही चर्चा ने राज्य में प्रगतिशील विचारों को मानने वाले जनता को बड़ा झटका दिया है।
भाजपा की मंशा पर उठाया सवाल
रोहित ने आगे लिखा कि संघीय सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले और 2011 में हुए 15 साल पुराने जनगणना के आधार पर बने इस विधेयक के चलते अनुसूचित जातियों-जनजातियों (SC/ST) को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें नहीं मिलेंगी। यह अन्याय उन्हें अगले 25 साल तक सहन करना पड़ेगा। वास्तव में नई जनगणना के आधार पर जाति-वार सही आंकड़े सामने आएंगे। उन्होंने लिखा कि सच तो यह है कि अगर सरकार ने समय पर यह जनगणना कराई होती तो यह पहले ही हो चुका होता। अब देर से ही सही, लेकिन जनगणना शुरू हो चुकी है और उसके आधार पर 2027 में निर्वाचन क्षेत्रों का संवैधानिक तरीके से पुनर्गठन होगा। फिर आज भाजपा की तरफ से इसके लिए इतनी जल्दी क्यों की जा रही है, इसके पीछे का छुपा मकसद भी समझना जरूरी है।
ज्ञानेश कुमार का भी लिया नाम
रोहित ने अपने इस पत्र में लिखा है कि यह साफ है कि वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र से सत्ता में बैठे सांसद नहीं जीतने वाले हैं और देशभर में लोगों का बढ़ता विरोध भी खुलेआम दिख रहा है, इसलिए भाजपा को यह जल्दी हो रही है, यह छिपा नहीं है। आज भाजपा ने ज्ञानेश कुमार की मदद से वोटों की चोरी करके कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत लिए। अब तो संविधान को नकार कर ‘गोकुल’ जैसी सहकारी संस्था पर भी डाका डाला। उन्होंने लिखा कि यह भाजपा की असली प्रवृत्ति है, ऐसे में कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन पारदर्शी ढंग से होगा। इसलिए आज मीठे बोलने वाली भाजपा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन करते समय असली चाल चलती है, इसका अनुभव पूरे देश ने असम में जेरी मैन्डरिंग पद्धति से भाजपा द्वारा किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शे से देखा है।
महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन में संबंध नहीं
रोहित ने अपने पत्र में लिखा है कि डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण के बीच कोई संबंध ही नहीं है। उन्होंने लिखा कि भाजपा की तरफ से डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। असल में महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल का कोई संबंध नहीं है। 2023 में ही महिला आरक्षण बिल संसद ने पास किया है और हमारे पार्टी ने भी इस बिल को समर्थन दिया है। इसलिए इस वक्त भी इसे लागू किया जा सकता है, तो फिर इसे क्यों नहीं किया जा रहा?
घुटनों पर ला चुकी है जनता
रोहित पवार के मुताबिक भाजपा के कई नेता 2024 में 400 पार का नारा देते हुए संविधान बदलने की बात खुले तौर पर कर रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए देश की जनता उन्हें घुटनों पर लेकर आई। उन्होंने लिखा कि संविधान बदलने का भाजपा का असली एजेंडा अब भी बना हुआ है और इसके लिए ही डिलीमिटेशन के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से अपने पसंदीदा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण कर संविधान बदलने का अपना अधूरा सपना पूरा करने की यह उनकी बेवकूफाना कोशिश नजर आती है। अगर भाजपा के पास लोकतंत्र और संविधान के प्रति सच्चा प्यार और निष्ठा है, तो डिलीमिटेशन कमिटी का अध्यक्ष पद विरोधी पार्टी के नेता को देंगे या नहीं, इसका जवाब मिलना चाहिए और इसी जवाब के जरिए उनका इरादा साफ होगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।